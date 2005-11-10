Serie B, 11ª giornata: i parziali delle 15. Padova e Juve Stabia avanti, pari tra Pisa e Sudtirol

Sono terminati i primi tempi delle quattro partite che si stanno giocando questo pomeriggio sui campi di Serie A. Pareggio per 1-1 all'Arena Garibaldi tra il Pisa e il Sudtirol, con i padroni di casa passati in avanti grazie al gol di Tramoni ma raggiunti pochi minuti dopo dal pari di Vasic. Pareggiano anche Cesenza e Catanzaro dopo un primo tempo senza reti. A Castellammare, la Juve Stabia conduce 1-0 sull'Arezzo grazie al gol in avvio di Sivilli. Avanti anche il Padova, che ha concluso in vantaggio il primo tempo contro l'Empoli: alla rete di Artistico aveva risposto Ceesay prima che un gran gol di Pastina fissasse il punteggio sul 2-1 finale.

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Sabato 7 novembre

Padova-Empoli 2-1

14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P)

Cesena-Catanzaro 0-0

Juve Stabia-Arezzo 1-0

2' Sibilli (J)

Pisa-Sudtirol 1-1

26' Tramoni (P), 33' Vasic (S)

Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 - Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese