Vicenza, Gallo: "Con Modena e Palermo meritavamo di più, Cremonese altro ostacolo duro"

Alla vigilia della partita tra Vicenza e Cremonese, incontro valido per l’undicesima giornata di Serie B, in programma domenica 8 novembre alle ore 19:30 allo Stadio Romeo Menti, il tecnico dei padroni di casa Fabio Gallo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: "Veniamo da due prestazioni nelle quali la squadra ha dimostrato di essere un gruppo solido e di saper interpretare bene le partite. Abbiamo affrontato la prima e la terza forza del campionato, quindi era necessario mettere in conto la possibilità di non riuscire a raccogliere punti. Detto questo, per quanto espresso in campo, soprattutto contro il Modena e nel primo tempo contro il Palermo, con una ripresa comunque all’altezza dell’avversario, speravamo di portare a casa qualcosa in più, perché credo che per quanto fatto lo avremmo meritato".

Sulla Cremonese: "Domani ci aspetta un’altra sfida impegnativa contro una squadra retrocessa dalla Serie A, che ha mantenuto molti giocatori della massima categoria e si è ulteriormente rinforzata con elementi di grande qualità. Sarà un altro ostacolo difficile da superare, ma dobbiamo continuare sulla strada intrapresa nelle ultime settimane. Le prestazioni ci stanno dando certezze e dobbiamo proseguire con la stessa mentalità, seguendo il nostro percorso e andando con determinazione alla ricerca del risultato".