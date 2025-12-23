In Modena-Monza se ci scappa l’1-1 la tradizione è rispettata!

Dopo il Venezia ecco il Monza per un altro scontro diretto con vista sulla Serie A!

Il 26esimo Modena-Monza fra cadetteria e Serie C andrà in scena nel pomeriggio del 26 dicembre. La contabilità dei match già disputati racconta di 11 vittorie gialloblù, 12 segni X, 2 successi biancorossi, 27 gol marcati dagli emiliani, 18 reti fatte dai lombardi.

Colpisce però un altro dato.

Qual è il punteggio più ricorrente? L’1-1 comparso per 10 volte. Non solo. Visto in occasione dell’ultimo scontro diretto, il 18 maggio 1997 in C (venerdì saranno trascorsi 10.449 giorni), ma anche al termine del più recente faccia a faccia in cadetteria, il 27 febbraio 1994.

Non è tutto.

Se ci soffermiamo sui 21 Modena-Monza di Serie B ci accorgiamo per 9 volte su 10 quando è stato segno X c’è scappato ancora l’1-1. Unica eccezione il pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, del 1965-1966.

Terminiamo questa carrellata sul passato segnalando che i Canarini sono in serie OK dal 1964-1965 (7V – 8X con 16GF e 8GS), mentre l’ultima (delle due) affermazione dei Brianzoli risale al 1961-1962 quando al triplice fischio conclusivo fu 1-3.

Come arrivano a questo appuntamento le due compagini?

Modena con 29 punti (8V – 5X – 4P con 25GF e 13GS), di cui 17 al Braglia (5V – 2X – 2P con 15GF e 7GS). Una sola vittoria negli ultimi cinque turni. Monza a quota 34 (10V – 4X – 3P con 25GF e 13GS), 12 dei quali lontano dal Brianteo (3V – 3X – 2P con 11GF e 8GS). Dopo 2 pareggi e 1 sconfitta nell’ultimo impegno è tornato il successo.

PS: Paolo Bianco è un ex, nel 2023-2024 col Modena 33 gare di B (8V – 15X – 10P), prima di essere esonerato.

TUTTI I PRECEDENTI A MODENA (SERIE B E SERIE C)

25 incontri disputati

11 vittorie Modena

12 pareggi

2 vittorie Monza

27 gol fatti Modena

18 gol fatti Monza

LA PRIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Monza 1-1, 33° giornata 1951/1952

L’ULTIMA SFIDA A MODENA IN CAMPIONATO

Modena-Monza 1-1, 34° giornata 1996/1997