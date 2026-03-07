Serie B, 29ª giornata: i risultati al 45' dei match delle 15. In Spezia-Monza succede di tutto
Sono quattro i gol a referto al termine dei primi tempi dei tre match della 29ª giornata del campionato di Serie B iniziati alle ore 15. Tutte le reti, però, sono finite sul medesimo referto: quello di Spezia-Monza.
Al 45' il match del 'Picco' è sul 2-2 con i brianzoli che vanno sul doppio vantaggio grazie al gol di Andrea Petagna, su assist di Patrick Cutrone, e a quello di quest'ultimo su servizio dell'ex SPAL. Aquilotti che, invece, accorciano con Gabriele Artistico e poi pareggiano con Giuseppe Aurelio due minuti dopo essere rimasti in superiorità numerica per l'espulsione da doppio giallo ad Andrea Carboni.
Ancora sullo 0-0, infine, Avellino-Padova e Sudtirol-Virtus Entella.
SERIE B - 29ª GIORNATA
In corso
Avellino-Padova 0-0
Spezia-Monza 2-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' Artistico (S), 34' Aurelio (S)
Sudtirol-Virtus Entella 0-0
Sabato 7 marzo
Ore 17:15 - Venezia-Reggiana
Ore 19:30 - Modena-Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari