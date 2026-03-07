Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Empoli, Dionisi verso Catanzaro: "8 partite senza vittoria. Dobbiamo stare dentro la classifica"

© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 15:34Serie B
Luca Bargellini

Senza vittoria nel girone di ritorno e peggior rendimento dell'intera Serie B nel 2026. È con questo ruolino di marcia che l'Empoli di Alessio Dionisi si prepara ad affrontare domani il Catanzaro al Ceravolo.

"Ad inizio stagione il nostro obiettivo era arrivare nella parte sinistra della classifica - spiega il tecnico degli azzurri nella consueta conferenza stampa della vigilia (fonte EmpoliChannel -, ma se fai così pochi punti è inevitabile guardare altrove. La vittoria manca da tempo e dobbiamo essere consapevoli della situazione. A Bari c’è grande rammarico perché la partita era stata approcciata molto bene, avevamo anche trovato il vantaggio, poi annullato per un fuorigioco millimetrico. L’espulsione di Lovato ha cambiato completamente la gara".

Sul match contro il Catanzaro: "All’andata arrivavamo da un periodo complicato, siamo rimasti in dieci ma siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria. Adesso la situazione è diversa, ma dobbiamo fare necessità virtù. Questa è la classifica reale e dobbiamo dimostrare di poterci stare dentro e di saper reagire. Come a Bari dobbiamo partire subito forte e iniziare bene la partita. Serve intensità mentale e fisica. Il rammarico per quella gara resta perché il primo tempo era stato davvero fatto bene. La squadra è consapevole del momento: nello spogliatoio hanno appeso la classifica della colonna destra, è un segnale che tutti sanno dove siamo e cosa dobbiamo fare. Ci aspetta una partita difficile. Non dobbiamo essere leggeri, dobbiamo giocarla con attenzione. Il Catanzaro è una squadra che sa difendersi bene e ha giocatori di qualità. Iemmello è un grande attaccante, ma anche un rifinitore molto bravo. Probabilmente dovremo difendere tanto e dovremo essere bravi a limitarli, ma sono convinto che le nostre occasioni le creeremo.

Quando cambia la prospettiva del campionato non è che i ragazzi nascono già preparati a viverla. Dobbiamo adeguarci alla realtà e a quello che siamo oggi. Anche quando restiamo in dieci dobbiamo provare a tirare fuori il risultato. La vittoria manca da otto partite, ma nonostante tutto io penso che possiamo vedere la luce dietro la tenda. Dobbiamo costruire e non distruggere, non farci frenare dalla paura della classifica e non smettere di provare la giocata”.

Possibile novità anche in difesa, con il ritorno tra i titolari di Romagnoli: “Romagnoli è un elemento importantissimo per lo spogliatoio, un giocatore che dà tanto anche a livello umano. Domani potrebbe esserci il suo ritorno in campo, vedremo”.

