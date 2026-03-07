Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Italiano si gode Joao Mario: "Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra"

Tommaso Bonan
Oggi alle 17:00Serie A
Tommaso Bonan

"Roma? Stiamo pensando solo al Verona, non pensiamo al doppio binario". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona. "Vogliamo cercare di continuare a far punti in campionato perché abbiamo messo a posto una classifica che non ci stava più piacendo. Ora stiamo bene, abbiamo lavorato con grande entusiasmo e domani sarà importante sia per noi sia per loro. Sarà una partita contro una squadra forte, che ha giocatori importanti ed ha ancora a disposizione punti per ottenere il loro obiettivo. Alla Roma ci penseremo da lunedì, per ora siamo concentrati sul Verona".

Parlando dei singoli, Italiano ha poi sottolineato: "Giocherà Odgaard centravanti? Ci sono Castro e Dallinga, anche se è rientrato solo oggi per la rifinitura perché ha dovuto mettere a posto un problemino con la tendinite. Odgaard ha fatto il centravanti, sa muoversi da attaccante, ma quando ci sono a disposizione i titolari lui torna a fare il suo lavoro abituale".

Come ha visto Orsolini?
"Oggi ho visto gli attaccanti con un piede caldo, specialmente Orso. Deve ritrovare concretezza, ma sono convinto che alla prima situazione buona si sbloccherà. All'andata fece una grande partita ma non è passato molto tempo perché era il 15 gennaio. Quest'anno è già in doppia cifra nonostante il blackout che ha avuto e ora mi auguro che il periodo buio sia alle spalle perché oggi in allenamento ha segnato dei grandi gol".

Quanti minuti ha nelle gambe Lykogiannis?
"Oggi ha fatto il secondo allenamento e mi sembra stia bene. Soffriva di un fastidio tendineo anche lui e abbiamo cercato di tutelarlo. Mi sembra perfettamente recuperato".

Joao Mario (arrivato a gennaio dalla Juventus, ndr) ha recuperato dalla botta subita con il Pisa?
"Sì, sta bene e si sta sciogliendo sempre di più. Sorride e si è messo a disposizione anche per giocare a sinistra e non era semplice. Ha fatto due grandi partite e sono felicissimo".

C'è la possibilità di vedere Dominguez in campo?
"Tutte le volte che è subentrato mi è piaciuto. È un ragazzo su cui si può contare. Sta bene anche lui e per domani vedremo. All'andata fece molto bene. Sono contento di come si sta comportando ma vedremo domani perché tutti si devono far trovare pronti perché anche a gara in corso bisogna mantenere qualità e ritmo anche sugli esterni".

