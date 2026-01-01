Südtirol-V. Entella 0-1, le pagelle: Marconi goleador, deludono Merkaj e Pecorino
Risultato finale: SÜDTIROL-VIRTUS ENTELLA 0-1
SÜDTIROL
Adamonis 5.5 - Prima trova un miracolo su Dalla Vecchia e subito dopo viene bucato da Marconi. Sfortunato.
El Kaouakibi 6 - La sua partita è buona sia in fase di copertura, che in difesa, ma non basta ai suoi.
Kofler 6 - Non va mai in sofferenza, ma prende un giallo ingenuo ad inizio partita. Dal 71’ Veseli 6 - Ha il tempo di salvare il raddoppio con un’ottima chiusura su Dalla Vecchia.
F. Davi 5.5 - Partita grigia la sua, pochi palloni giocabili per una catena che in generale non funziona quest’oggi.
Molina 6 - Spinge sempre e comunque, ma oggi non è la sua giornata, come per tutti i suoi compagni.
Crnigoj 5.5 - Si fa vedere spesso in area ma non è decisivo, poca sostanza nella sua gara. Dal 54’ Tait 5.5 - Prova a mettere la sua immensa esperienza, ma non basta ai suoi per evitare la sconfitta.
Tronchin 6 - Una partita ordinata la sua, senza grandi picchi ma senza errori.
Casiraghi 6 - Sempre coinvolto nelle azioni offensive, batte corner e punizioni, ma oggi non incide. Dal 79’ Tonin sv.
Zedadka 5.5 - Partita imprecisa la sua, non riesce ad incidere come sa sulla fascia. Dal 54’ S. Davi 5.5 - Con lui la musica non cambia, sempre tanta difficoltà nello scardinare il blocco basso dell’Entella.
Pecorino 5.5 - Segna un bel gol, ma il fuorigioco lo tradisce. Le occasioni nella sua partita però, si fermano qui. Dal 71’ Verdi 5.5 - Davvero poco nei minuti che gli sono concessi.
Merkaj 5 - Non riesce a prendere per mano i suoi e l’attacco, sbaglia sul gol quando non contiene Marconi che spinge in rete.
Fabrizio Castori 5 - Il suo Südtirol oggi non brilla e forse le tre partite in una settimana si sono fatte sentire. I suoi producono poco e pagano l’unica disattenzione difensiva della gara.
VIRTUS ENTELLA
Colombi 6 - Fa buona guardia sui tiri avversari, mai particolarmente pericolosi per la verità.
Parodi 6 - Partita rocciosa la sua, lotta contro tutti gli avversari e non si risparmia mai.
Tiritiello 6 - Buona anche la sua partita, sfiora anche un eurogol in rovesciata.
Marconi 6.5 - Segna un gol da rapinatore d’area e consente ai suoi di vincere per la prima volta in stagione fuori dalle mura amiche.
Bariti 6 - Partita di buona spinta la sua, riesce a contenere bene Zedadka. Dal 71’ Del Lungo 6 - Ingresso in campo buono il suo, nel finale deve difendere assieme a tutti i suoi compagni.
Benedetti 5.5 - Ordinata la sua partita, bravo a ripulire palloni in mezzo al campo e a farsi vedere in attacco. Dall’82’ Nichetti sv.
Squizzato 6 - Batte lui il corner del vantaggio, trovando la zampata di Marconi per il vantaggio finale.
Dalla Vecchia 6 - Buona la sua partita, si divora il vantaggio davanti ad Adamonis, ma da quell’angolo nasce il vantaggio dei suoi. Dall’85 Alborghetti sv.
Di Mario 6 - Partita di spinta anche la sua, resa difficile dalla marcatura sul sempre pericoloso Molina. Ma tiene botta. Dal 71’ Turicchia sv.
Debenedetti 5.5 - Non è quasi mai coinvolto, spesso cancellato dalla retroguardia del Südtirol.
Cuppone 6 - Non è la sua partita, molto isolato nella manovra, ma riesce comunque a ritagliarsi delle opportunità. Dall’82’ Tirelli sv.
Andrea Chiappella 6 - I suoi ragazzi sono messi in campo benissimo, non concedono quasi nulla e pungono su un calcio piazzato. Tre punti pesanti, i primi in trasferta della stagione.