Serie B, 29ª giornata: i risultati dei match delle 15. Il Monza torna a perdere dopo 9 giornate
Si sono chiusi da pochi istanti i tre match della 29ª giornata del campionato di Serie B iniziati alle ore 15. Tre sfide intense, ma molto diverse fra loro. Mentre in Avellino-Padova e Sudtirol-Virtus Entella i protagonisti sono stati essenzialmente due, Russo per gli irpini e Marconi per i Diavoli Neri, ovvero i due marcatori, in Liguria la storia è andata molto diversamente.
In Spezia-Monza, infatti, è successo di tutto. Al 'Picco' sono i brianzoli a passare sul doppio vantaggio grazie a Petagna, prima, e Cutrone, poi. Gli Aquilotti accorciano con Artistico fino alla vera 'sliding door' della sfida: l'espulsione per doppia ammonizione di Carboni del Monza. Da lì la sfida è cambiata totalmente, con la formazione di Donadoni che impatta con Aurelio, sorpassa con Bandinelli e sigilla il tutto ancora con Artistico in pieno recupero.
Col Monza che chiude a nove la sua serie di risultati utili consecutivi.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Sabato 7 marzo
Ore 17:15 - Venezia-Reggiana
Ore 19:30 - Modena-Cesena
Domenica 8 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli
Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria
Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60
Monza 60*
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30
Spezia 29*
Reggiana 29
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
* una gara in più