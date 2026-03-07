Serie B, 29ª giornata: i risultati dei match delle 15. Il Monza torna a perdere dopo 9 giornate

Si sono chiusi da pochi istanti i tre match della 29ª giornata del campionato di Serie B iniziati alle ore 15. Tre sfide intense, ma molto diverse fra loro. Mentre in Avellino-Padova e Sudtirol-Virtus Entella i protagonisti sono stati essenzialmente due, Russo per gli irpini e Marconi per i Diavoli Neri, ovvero i due marcatori, in Liguria la storia è andata molto diversamente.

In Spezia-Monza, infatti, è successo di tutto. Al 'Picco' sono i brianzoli a passare sul doppio vantaggio grazie a Petagna, prima, e Cutrone, poi. Gli Aquilotti accorciano con Artistico fino alla vera 'sliding door' della sfida: l'espulsione per doppia ammonizione di Carboni del Monza. Da lì la sfida è cambiata totalmente, con la formazione di Donadoni che impatta con Aurelio, sorpassa con Bandinelli e sigilla il tutto ancora con Artistico in pieno recupero.

Col Monza che chiude a nove la sua serie di risultati utili consecutivi.

SERIE B - 29ª GIORNATA

Avellino-Padova 1-0

90+2' Russo

Spezia-Monza 4-2

9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli

Sudtirol-Virtus Entella 0-1

73' Marconi

Sabato 7 marzo

Ore 17:15 - Venezia-Reggiana

Ore 19:30 - Modena-Cesena

Domenica 8 marzo

Ore 15:00 - Catanzaro-Empoli

Ore 15:00 - Frosinone-Sampdoria

Ore 15:00 - Mantova-Juve Stabia

Ore 17:15 - Carrarese-Palermo

Ore 19:30 - Pescara-Bari

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 60

Monza 60*

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 40

Cesena 38

Sudtirol 37*

Padova 34*

Avellino 33*

Carrarese 32

Empoli 31

Virtus Entella 31*

Sampdoria 30

Spezia 29*

Reggiana 29

Bari 28

Mantova 27

Pescara 22

* una gara in più