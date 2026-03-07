Il Como aggancia la Roma, Cagliari ancora in pericolo: la classifica aggiornata della Serie A

Prosegue il volo del Como che, battendo per 1-2 il Cagliari in trasferta, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Partita decisa nel finale Da Cunha, dopo il vantaggio firmato da Baturina al 14' e il pareggio cagliaritano con Esposito 11 minuti dopo l'inizio della ripresa. Con questo successo, lariani a quota 51 come la Roma (che però ha una partita in meno) e quindi sempre più in corsa per la zona Champions.

Prosegue invece la fase di appannamento della formazione di Pisacane, che nelle ultime 5 giornate ha raccolto appena 2 punti. I rossoblù restano a quota 30 come il Torino, che a sua volta ieri ha perso contro il Napoli. Nonostante abbia 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione il Cagliari non può ancora dare per certa la permanenza in A.

La classifica di Serie A aggiornata:

Inter 67

Milan 57

Napoli 56*

Roma 51

Como 51*

Juventus 47

Atalanta 45

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 35

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30*

Torino 30*

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15

Verona 15

* Una partita in più