Il Como aggancia la Roma, Cagliari ancora in pericolo: la classifica aggiornata della Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
Paolo Lora Lamia

Prosegue il volo del Como che, battendo per 1-2 il Cagliari in trasferta, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Partita decisa nel finale Da Cunha, dopo il vantaggio firmato da Baturina al 14' e il pareggio cagliaritano con Esposito 11 minuti dopo l'inizio della ripresa. Con questo successo, lariani a quota 51 come la Roma (che però ha una partita in meno) e quindi sempre più in corsa per la zona Champions.

Prosegue invece la fase di appannamento della formazione di Pisacane, che nelle ultime 5 giornate ha raccolto appena 2 punti. I rossoblù restano a quota 30 come il Torino, che a sua volta ieri ha perso contro il Napoli. Nonostante abbia 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione il Cagliari non può ancora dare per certa la permanenza in A.

La classifica di Serie A aggiornata:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 51*
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15

* Una partita in più

