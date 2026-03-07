Catanzaro, Aquilani: "Massima attenzione ai cali di concentrazione". Out Di Francesco

Reduce da sei risultati utili consecutivi il Catanzaro di Alberto Aquilani si appresta ad affrontare al 'Ceravolo' l'Empoli di Alessio Dionisi. Queste le parole, nella consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico delle Aquile del Sud, Alberto Aquilani:

“Affrontiamo una squadra con un grande potenziale - si legge su USCatanzaroCalcioNews - arrivandoci da una settimana molto faticosa segnata da due gare intense e dispendiose. Stiamo comunque bene e siamo pronti a calarci nel terzo impegno settimanale. Mi aspetto dai miei ragazzi la voglia di riprendersi qualche punto che abbiamo lasciato in questi due pareggi.

I due pareggi consecutivi? Se in certi frangenti, in entrambe le gare siamo mancati in qualcosa, lo dobbiamo alla tenuta mentale, che ha inciso anche sul piano individuale. Atleticamente e fisicamente stiamo bene, ma se vogliamo crescere e migliorare sappiamo che non possiamo permetterci cali di concentrazione. Dietro ogni partita, anche quella che può sembrare la più scontata, ci sono insidie nascoste.

Quale modulo domani? Abbiamo diverse soluzioni, sia con Iemmello come unico terminale offensivo sia con il capitano più arretrato. Vedremo nella rifinitura le indicazioni che mi convinceranno di più.

Di Francesco? È entrato in questa serie di infortuni a catena che ci hanno costretto a fare a meno di un elemento importante. Purtroppo, salterà anche questa sfida. Soffre questa situazione che gli impedisce di essere disponibile, contiamo di riaverlo presto e cerchiamo di stargli vicino”.