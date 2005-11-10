Lazio in vantaggio allo Stadium: gol di Provstgaard su assist di Zaccagni. 0-1 al 38'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:22Serie A
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18.10.2026 21:22Serie A
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Si sblocca la partita dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio con il gol di Oliver Provstgaard. Cross dalla sinistra di Zaccagni, dopo un calcio d'angolo battuto corto e colpo di testa vincente del difensore biancoceleste bravo a svettare tra Bremer e Lucumi. Biancocelesti avanti al 38'.
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