Anche il Palermo punta Rui Modesto dell'Udinese. Sfida a Copenaghen e 2 club di Serie B

Nuove pretendenti per il laterale angolano Rui Modesto, in uscita dall’Udinese dove ha trovato spazio in sole tre occasioni in questo campionato di Serie A. Sul giocatore nelle scorse settimane si erano mosse il Catanzaro, che era stato vicino al suo acquisto già in estate, sia la Juve Stabia che avevano chiesto informazioni sul giocatore allora impegnato in Coppa d’Africa.

Nelle ultime ore però sul classe ‘99 si sono fatte avanti altre due società come riferito da Sky Sport. La prima è il Palermo, club che cerca un innesto sulla corsia destra visto il probabile addio di Salim Diakité e un Emmanuel Gyasi che in stagione ha saltato due mesi per un infortunio, mentre la seconda è il Copenaghen in Danimarca. Il portoghese-angolano rientrato dalla Coppa D’Africa dove ha giocato una sola gara contro l’Egitto nella fase a gironi, è pronto a salutare la piazza friulana dove in questa stagione è stato utilizzato con il contagocce dopo le 22 presenze accumulate nella passata stagione.