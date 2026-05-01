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Serie B, Bari-Virtus Entella: al San Nicola è questione di dentro o fuori

Serie B, Bari-Virtus Entella: al San Nicola è questione di dentro o fuoriTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale / TuttoSalernitana.com
Oggi alle 06:06Serie B
Pietro Celeste

Ormai siamo giunti al termine della regular season del campionato cadetto. Penultima giornata di una stagione arrembante, con ancora tutto da definire sia nelle zone nobili che nei bassifondi. Ed è qui che dovrà vedersela il Bari di Moreno Longo, ospitante la Virtus Entella per provare ad agganciare la zona playout.

COME ARRIVA IL BARI
I pugliesi sono reduci da ben tre sconfitte consecutive che li hanno condotti nelle zone infime di classifica, in terz'ultima posizione, a pari merito con il Pescara, davanti per scontro diretto e differenza reti. Per sparigliare le carte il tecnico pensa a un ritorno all'antico con il cambio di assetto, passando da un 3-4-2-1 a un 4-3-3 provato nella rifinitura a porte chiuse; Dickmann e Dorval sulle corsie laterali, con Mantovani e Odenthal centrali. Al di là del modulo, ciò che conterà sarà l'interpretazione e la tenacia nell'affrontare una partita che potrebbe già comportare le sorti dei padroni di casa al termine dei novanta minuti.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA
L'Entella, dal canto suo, si presenta alla sfida fresca del successo maturato al Comunale contro il Padova: tre punti che hanno innalzato la formazione di Chiavari a quota 39 punti, mettendosi alle proprie spalle la zona playout. Conosciamo tutti le difficoltà dei ragazzi di Chiappella lontano da casa (dove sarebbero in zona playoff): i soli otto punti guadagnati la vedono fanalino di coda, con soltanto nove reti segnate e ben trentuno incassati. Una vittoria avvicinerebbe i liguri alla salvezza, potendo addirittura raggiungere l'aritmetica a seconda dei risultati in contemporanea dagli altri campi.

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