Spezia e quei 275 minuti senza gol. Solo in 3 fanno meglio del Cesena

Decimo Cesena-Spezia di Serie B quello in programma nel fine settimana. Una sfida che in cadetteria è andata in scena sempre in questi anni Duemila.

Bianconeri di casa OK negli ultimi 3 faccia a faccia, 2 vittorie per 1-0 (nel 2016-2017 grazie a un rigore di Ciano al 53’ e nel 2017-2018 con un centro di Schiavone al 32’) e pareggio senza reti, per 0-0, la scorsa stagione.

L’ultimo segno 2 in schedina arrivò nei play-off del 2015-2016, 2-1: autorete di Renzetti al 40’, penalty di Ciano al 65’, Postigo all’85’.

E quello del difensore spagnolo è stato anche l’ultimo gol dei bianconeri ospiti al Manuzzi. Successivamente ecco un digiuno che, in minuti di gioco, ha raggiunto quota 275 (recuperi esclusi).

Da segnalare, sempre nel 2015-2016, anche il Cesena-Spezia con più marcature fino a quest’oggi, ben 6 per via del 5-1 finale: Postigo al 9’, Garritano nel recupero del primo tempo e al 50’, Sensi su rigore al 61’, penalty di Djuric al 74’, Kone a quattro minuti dal 90’.

Dando uno sguardo al tabellino dei marcatori ci accorgiamo che 2 degli ultimi 3 centri spezzini portano la firma proprio di Postigo.

Ma di Cesena-Spezia ne contiamo anche altre 7 in Serie C fra il 1961-1962 e il 2003-2004.

Bilancio dei 16 incontri disputati in campionato: 7 vittorie per i Cavallucci, 7 segni X, 2 successi degli Aquilotti, 21-13 per i romagnoli in fatto di gol.

All’andata fu 2-1 cesenate: Lapadula al 4’, doppietta di Frabotta fra il 38’ e il 46’ del primo tempo.

Situazione in classifica.

Cesena con 37 punti (11V – 4X – 10P con 32GF e 34GS), di cui 18 sul proprio campo (5V – 3X – 4P con 16GF e 15GS). Viene da 2 KO in fila e solo 1 vittoria (2-0 sul Pescara alla 23esima) negli ultimi 5 turni. Spezia che si trova a 22 (5V – 7X – 13P con 20GF e 32GS), soltanto 9 in trasferta (2V – 3X – 7P con 10GF e 15GS). È reduce dalla sconfitta col Frosinone, prima 2 segni X in serie, non vince dalla 21esima giornata (1-0 sull’Avellino).

Focus sui marcatori.

Il Cesena ne conta 14 (di più ne hanno solo tre club: Monza con 16, Frosinone e Venezia a 15), Spezia fermo a 10 (soltanto il Mantova è alle spalle dei liguri).

TUTTI I PRECEDENTI A CESENA (SERIE B E SERIE C)

16 incontri disputati

7 vittorie Cesena

7 pareggi

2 vittorie Spezia

21 gol fatti Cesena

13 gol fatti Spezia

LA PRIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Spezia 1-0, 33° giornata 1961/1962

L’ULTIMA SFIDA A CESENA IN CAMPIONATO

Cesena-Spezia 0-0, 30° giornata 2024/2025