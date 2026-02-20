Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Sassuolo-Hellas Verona
Dopo la tre giorni europea torna in campo la Serie A, con l'anticipo della 26ª giornata del massimo campionato. Stasera Sassuolo-Hellas Verona, la gara sarà trasmessa du DAZN. Si apre anche la 26ª giornata di Serie B, stasera l'anticipo Frosinone-Empoli: fischio d'inizio alle 20.30 su DAZN. Si gioca anche in Serie C con due anticipi: Pianese-Guidonia e Audace Cerignola-Casarano.
Ecco dove vedere le gare di oggi, venerdì 20 febbraio
20.30 Frosinone-Empoli (Serie B) - DAZN
20.30 Audace Cerignola-Casarano (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Pianese-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT
20.30 Mainz-Amburgo (Bundesliga) - SKY SPORT
20.45 Sassuolo-Hellas Verona (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 Brest-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
21.00 Athletic-Elche (Liga) - DAZN
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.