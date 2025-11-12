Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 12ª giornata di campionato
Va in archivio la dodicesima giornata di Serie B con il Monza che si prende la copertina: dopo un avvio sotto tono, la squadra di Bianco sembra aver imboccato la strada giusta verso la A grazie a un organico di categoria superiore. Crisi nera invece per il Pescara, sconfitto ancora e con Vivarini che è stato esonerato. Bene il Modena, autore di una grande rimonta a Frosinone, mentre il Palermo cade a Castellammare e conferma il momento no: terzo ko in quattro gare. Il Venezia travolge la Samp e rilancia le ambizioni di vertice, l'Empoli vince con il Catanzaro in dieci contro undici. Pari per Reggiana, Spezia e Sudtirol, vince ancora il Mantova, crolla l’Avellino a Cesena.
Di seguito gli approfondimenti di TMW:
Il punto sulla B: Sampdoria ultima, Monza in vetta. Palermo, tre ko in 4 partite
Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 12ª giornata: guida Kike Perez, poi Koutsoupias
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Serie B, la classifica marcatori: anche se non segna, Gliozzi del Modena non molla la vetta
