Serie B, Juve Stabia-Cesena: Abate contro Cole, spareggio Playoff al "Menti"

Dopo l'anticipo di lusso tra Frosinone e Palermo, il programma della 34esima giornata del campionato di Serie B prosegue dalle 15 con tante altre sfide ricche di fascino. Al "Menti" di Castellammare di Stabia andrà in scena il confronto tra i padroni di casa della Juve Stabia e il Cesena, per la cui direzione è stata designata la sig.ra Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione AIA di Livorno.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - I campani occupano il settimo posto della classifica con 45 punti e sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro la capolista Venezia: obiettivo riscatto, dunque, per i ragazzi di Ignazio Abate che prima della sosta per le Nazionali erano riusciti a inanellare tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi). Non saranno a disposizione Leone, Morachioli e Candellone: per quanto riguarda la probabile formazione, si va verso il 3-5-2 con Gabrielloni al fianco di Okoro nel reparto offensivo.

COME ARRIVA IL CESENA - Missione sorpasso per i romagnoli che si trovano in ottava posizione con 44 punti, a -1 dalla Juve Stabia, e arrivano a questa sfida dopo l'1-1 con il Sudtirol che ha permesso di prolungare la striscia positiva aperta prima della sosta con l'affermazione interna per 3-1 sul Catanzaro. Capaci di vincere soltanto una delle ultime dieci gare disputate in trasferta (il 17 gennaio, 2-1 a Reggio Emilia contro la Reggiana, sotto la gestione Mignani), i bianconeri proveranno quest'oggi a invertire il trend negativo dell'ultimo periodo lontano dal "Manuzzi" per dare un bel segnale alle dirette rivali nella corsa a un piazzamento nei Playoff. Ashley Cole dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Ciervo, Berti e Shpendi a supporto di Cerri.