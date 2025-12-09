Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sei. Berti e Yeboah all'inseguimento

Con il campionato di Serie B riprende anche la sfida fra i calciatori del torneo cadetto per le classifiche individuali. Quella per i marcatori, ma anche per quella degli assist.

Al termine della quindicesima giornata di campionato in vetta, con sei assist, troviamo Giacomo Calò del Frosinone, seguito ad una lunghezza di distanza da Tommaso Berti del Cesena e John Yeboah dal Venezia. Cinque, invece, i giocatori a quota quattro.

Di seguito le prime posizione della classifica (dati Lega B):

Sei assist - Giacomo Calò (Frosinone)

Cinque assist - Tommaso Berti (Cesena), John Yeboah (Venezia)

Quattro assist - Mattia Finotto (Carrarese), Simone Pontisso (Catanzaro), Joel Pohjanpalo (Palermo), Manuel Marras (Reggiana), Kike Perez (Venezia)

Tre assist - Dimitris Sounas (Avellino), Lorenzo Maria Dickmann (Bari), Simone Zanon (Carrarese), Salvatore Elia e Rares Ilie (Empoli), Ilias Koutsoupias (Frosinone), Luca Magnino (Modena), Antonio Palumbo e Niccolò Pierozzi (Palermo), Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (Pescara), Massimo Bertagnoli (Reggiana), Massimo Coda e Simone Pafundi (Sampdoria), Tommaso Fumagalli (Virtus Entella)

Due assist - Valerio Crespi (Avellino), Mehdi Dorval (Bari), Fabio Abiuso e Luis Hasa (Carrarese), Pietro Iemmello e Filippo Pittarello (Catanzaro), Cristian Shpendi (Cesena), Lorenzo Ignacchiti, Duccio Degli Innocenti, Brando Moruzzi e Pietro Pellegri (Empoli), Matteo Cichella, Fares Ghedjemis e Ben Kone (Frosinone), Alessandro Gabrielloni e Fabio Maistro (Juve Stabia), Simone Trimboli (Mantova), Francesco Di Mariano e Gregoire Defrel (Modena), Armando Izzo, Dany Mota e Luca Ravanelli (Monza), Jacopo Segre (Palermo), Alessandro Capelli e Jonathan Varas (Padova), Tommaso Corazza, Antonio Di Nardo e Luca Valzania (Pescara), Oliver Abildgaard (Sampdoria), Pietro Beruatto e Salvatore Esposito (Spezia), Simone Davì e Raphael Odogwu (Sudtirol), Antoine Hainaut (Venezia), Bernat Guiu (Virtus Entella)