Il Napoli ricorda Zanardi: "Esempio di resilienza che ha dimostrato il suo amore per la vita"
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Con un messaggio pubblicato sulla propria pagina X, il Napoli ha voluto ricordare Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico di handbike scomparso oggi all'età di 59 anni: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, leggenda dell'automobilismo e dello sport italiano.
Esempio di resilienza che, attraverso immenso coraggio e determinazione, ha saputo dimostrare tutto il suo amore per la vita".
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