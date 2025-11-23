Lecce, Di Francesco: "Gol annullato a Sottil? Non capisco il senso del VAR"

L'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sconfitta contro la Lazio per 2-0. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo stati frettolosi, poco lucidi soprattutto quando avevamo la palla. La Lazio ha un'ottima proprietà di palleggio, quando la recuperavamo eravamo troppo frettolosi. La squadra non mi è piaciuta, la Lazio ha fatto meglio di noi.

Se posso recriminare una cosa, il gol che ci hanno annullato è da rivedere. È diventata un po' una moda buttarsi a terra dopo ogni contatto. Lo dico dall'anno scorso, appena vengono sfiorati vanno giù. Che senso ha il VAR? Magari andando in vantaggio la gara sarebbe andata diversamente. Noi siamo stati 'sporchi' oggi, ma questi episodi fanno la differenza e la partita sarebbe potuta finire diversamente.

La Lazio ci permetteva anche la prima costruzione, ma noi abbiamo sbagliato tecnicamente molto. Quando giochi con due ali devi cercare l'uno contro uno, le sovrapposizioni, evitare di fare cross prevedibili. Quello che loro hanno fatto a noi per tutta la gara".