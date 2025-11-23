Inter, Marotta: "Derby storico da proprietari di San Siro, dobbiamo dare continuità"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del derby col Milan: "Il primo derby da proprietari di San Siro è un fatto storico, una data che resterà anche per il calcio italiano perché è la prima volta che viene fatta un'operazione così importante da due squadre. Dobbiamo avere grande rispetto per questa icona strutturale: il nostro obbligo è quello di continuare costruendo un nuovo contenitore che dia questa bellissima possibilità".

Presto per parlare di derby scudetto?

"Credo che il derby abbia sempre un fascino particolare, al di là della classifica. Siamo in una fase altamente interlocutoria, dobbiamo dare continuità ma credo che per lo scudetto ci sono ancora tantissimi punti a disposizione e tante rivali".

C'è la volontà di andare incontro alla Nazionale?

"Credo che la Nazionale sia un patrimonio del movimento calcistico, come club dovremo metterci a disposizione per far giocare questi spareggi nel miglior modo possibile. Da parte nostra c'è questa volontà, perché l'Italia non può non partecipare ai Mondiali: saranno due partite impegnative, ma alla nostra portata. Giusto che i club, o quanto meno l'Inter di sicuro, si mettano a disposizione per agevolarne il loro cammino".