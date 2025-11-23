Scaroni: "Abbiamo lavorato tanto per fare un Milan competitivo, ci siamo riusciti"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così microfoni di DAZN prima del derby con l'Inter: "Lo stadio lo dividiamo da tanto tempo, oggi ne siamo proprietari. Il percorso per arrivare all'acquisto è stato lungo, ma siamo ben contenti. Bisogna che il nuovo stadio sia iconico come quello nel quale si è giocato finora e ci sono stati tanti successi. Abbiamo lavorato per dare competitività alla nostra squadra e penso che ci siamo riusciti, poi come dice giustamente Allegri i conti si fanno a marzo. È presto per tirare le somme ma siamo fiduciosi, abbiamo costruito tanti accordi con l'Inter per lo stadio ma nella prossima ora e mezzo ci sarà molta rivalità".