Serie B, Pescara avanti sul Bari al 45': in gol Di Nardo e Insigne
Si è concluso il primo tempo di Pescara-Bari, match iniziato con un quarto d’ora di ritardo per via di problemi tecnici legati al VAR. All’intervallo il Pescara è in vantaggio con un solido 2-0: in gol prima Di Nardo al 13’, poi al 40’ Insigne su calcio di rigore firma il raddoppio.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Carrarese-Palermo 0-1
19' Pohjanpalo
Pescara-Bari 2-0 In corso
13’ Di Nardo, 40’ rig. Insigne