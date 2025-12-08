Modena-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Massolin dal 1° con Mendes. C'è Bettella

Novità in attacco per il Modena nella gara che apre il lunedì di Serie B. Il tecnico Andrea Sottil infatti sceglie un tandem inedito rilanciando dall’inizio Pedro Mendes, al posto di Gliozzi, e affiancandogli il giovane francese Massolin alla sua prima da titolare. A centrocampo la novità e Beyuku a destra con Zampano sulla corsia opposta e Zanimacchia che partirà dalla panchina. Confermato invece il terzetto Santoro-Gerli-Sersanti, così come il reparto difensivo davanti a Chichizola.

Modulo speculare per Alberto Aquilani che in avanti si affida a Iemmello e Cissè. In mezzo al campo Favasuli e D’Alessandro saranno gli esterni con Petriccione in cabina di regia affiancato da Pontisso e Rispoli. In difesa Cassandro sarà ancora il centrale di destra nella linea a tre.

Queste le formazioni ufficiali:

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano: Massolin, Pedro Mendes. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Pyyhtia, Nador, Di Mariano, Della Valle, Cauz, Defrel, Zanimacchia. Allenatore Andrea Sottil

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello. A disposizione: Marietta, Bashi, Di Chiara, Frosinini, Alesi, Liberali, Oudin, Buso, Di Francesco, Nuamah, Pandolfi, Pittarello. Allenatore Alberto Aquilani

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Empoli-Palermo 0-2

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia

CLASSIFICA

Monza 29

Frosinone 28

Palermo 26*

Modena 26

Cesena 26

Venezia 25

Empoli 20 *

Avellino 19

Catanzaro 19

Juve Stabia 19

Reggiana 17

Padova 17

Carrarese 16 *

Entella 15

Mantova 14

Bari 14

Südtirol 13

Sampdoria 13*

Spezia 11

Pescara 9

* una gara in più