Modena-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Massolin dal 1° con Mendes. C'è Bettella
Novità in attacco per il Modena nella gara che apre il lunedì di Serie B. Il tecnico Andrea Sottil infatti sceglie un tandem inedito rilanciando dall’inizio Pedro Mendes, al posto di Gliozzi, e affiancandogli il giovane francese Massolin alla sua prima da titolare. A centrocampo la novità e Beyuku a destra con Zampano sulla corsia opposta e Zanimacchia che partirà dalla panchina. Confermato invece il terzetto Santoro-Gerli-Sersanti, così come il reparto difensivo davanti a Chichizola.
Modulo speculare per Alberto Aquilani che in avanti si affida a Iemmello e Cissè. In mezzo al campo Favasuli e D’Alessandro saranno gli esterni con Petriccione in cabina di regia affiancato da Pontisso e Rispoli. In difesa Cassandro sarà ancora il centrale di destra nella linea a tre.
Queste le formazioni ufficiali:
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano: Massolin, Pedro Mendes. A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Pergreffi, Magnino, Caso, Pyyhtia, Nador, Di Mariano, Della Valle, Cauz, Defrel, Zanimacchia. Allenatore Andrea Sottil
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Cisse, Iemmello. A disposizione: Marietta, Bashi, Di Chiara, Frosinini, Alesi, Liberali, Oudin, Buso, Di Francesco, Nuamah, Pandolfi, Pittarello. Allenatore Alberto Aquilani
Serie B, 15ª giornata giornata
Domenica 7 dicembre
Empoli-Palermo 0-2
7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).
Sampdoria-Carrarese 3-2
2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)
Lunedì 8 dicembre
Ore 12:30
Modena-Catanzaro
Ore 15:00
Avellino-Venezia
Frosinone-Juve Stabia
Mantova-Reggiana
Monza-SudTirol
Padova-Cesena
Ore 17:15
Bari-Pescara
Ore 19:30
Virtus Entella-Spezia
CLASSIFICA
Monza 29
Frosinone 28
Palermo 26*
Modena 26
Cesena 26
Venezia 25
Empoli 20 *
Avellino 19
Catanzaro 19
Juve Stabia 19
Reggiana 17
Padova 17
Carrarese 16 *
Entella 15
Mantova 14
Bari 14
Südtirol 13
Sampdoria 13*
Spezia 11
Pescara 9
* una gara in più
