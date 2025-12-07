Serie B, squadre a riposo al Castellani: il Palermo vince 2-0 sull'Empoli al 45'

Si è chiuso il primo tempo del match tra Empoli e Palermo, iniziato alle ore 17:15 e valido per la 15esima giornata di Serie B. I rosanero stanno vincendo al momento 2-0 al Castellani: partita archiviata già nei primi 20 minuti, con i gol di Le Douaron e Pohjanpalo al 7’ e al 18’.

Serie B, 15ª giornata giornata

Domenica 7 dicembre

Ore 17:15

Empoli-Palermo 0-2 (in corso)

7’ Le Douaron, 18’ Pohjanpalo

Ore 19:30

Sampdoria-Carrarese

Lunedì 8 dicembre

Ore 12:30

Modena-Catanzaro

Ore 15:00

Avellino-Venezia

Frosinone-Juve Stabia

Mantova-Reggiana

Monza-SudTirol

Padova-Cesena

Ore 17:15

Bari-Pescara

Ore 19:30

Virtus Entella-Spezia