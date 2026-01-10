Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sudtirol-Spezia 2-1, le pagelle: Casiraghi c'è, Merkaj pure. Vignali in affanno

© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:14Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Sudtirol-Spezia 2-1

SUDTIROL
Adamonis 6,5 - Beffato dalla deviazione di Vlahovic sull'apparentemente innocua conclusione di Nagy dal limite, mantiene il risultato sul 2-1 compiendo un'ottima parata sulla linea di porta sul colpo di testa di Comotto al minuto 75.

El Kaouakibi 6,5 - Gioca una gran partita in fase difensiva: si fa sempre trovare attento e al posto giusto.

Kofler 7 - Tiene botta in difesa e si prende anche una bella soddisfazione siglando il gol-vittoria che permette al Sudtirol di tornare a conquistare i tre punti dopo un lungo digiuno.

Veseli 6,5 - Anche per lui, al pari dei compagni di reparto, una prestazione di sostanza a protezione della porta biancorossa.

Molina 5,5 - Fornisce il suo contributo quando c'è da difendere, ma sulla fascia non spinge granché sebbene dall'altra parte ci sia un Aurelio tutt'altro che ispirato.

Tait 6,5 - Bandiera di questo Sudtirol, per poco più di un'ora si destreggia con estrema facilità sul terreno di gioco. Dal 62' F. Davi 6 - Non incide nella parte finale della gara.

Tronchin 6 - Tanto lavoro sporco per il numero 18 biancorosso, bravo a disimpegnarsi a dovere a centrocampo. Dal 78' Bordon s.v.

Casiraghi 7 - Leader della formazione di Castori, con le sue giocate incide positivamente su entrambe le reti messe a referto dalla squadra altoatesina. Non ha alcun problema in mezzo. Dal 78' Frigerio s.v.

Zedadka 6,5 - Prestazione convincente del terzino franco-algerino, capace di trovare molto spesso i presupposti per attaccare la profondità sulla sinistra. Non ha alcun timore di un avversario di tutto rispetto come Vignali. Dal 73' Pietrangeli 6 - Chiamato a rinforzare il pacchetto arretrato nel finale, fa il suo dovere senza sbavature.

Merkaj 6,5 - Non trova il gol, ma lo avrebbe meritato. L'ex Virtus Entella disputa un secondo tempo di pregevole fattura in entrambe le fasi, arrivando più volte a procurarsi occasioni per far male a Radunovic.

Pecorino 6,5 - Rimette subito il risultato in parità dimostrando, nella circostanza, una grande intesa con Casiraghi. Gol a parte, viene poco coinvolto nella manovra offensiva del Sudtirol. Dal 73' Odogwu 6 - Entra con l'atteggiamento giusto e con il desiderio di lanciare un messaggio a Castori in vista delle prossime uscite.

Fabrizio Castori 6,5 - Centocinque giorni dopo, il Sudtirol torna a conquistare i tre punti e si rilancia per la salvezza diretta. Successo nel complesso meritato per gli altoatesini, lucidi a non scomporsi dopo il fortunoso gol di Vlahovic alla mezz'ora.

SPEZIA
Radunovic 6 - All'esordio in maglia bianconera, viene prima trafitto da un imprendibile diagonale di Pecorino e poi beffato da un errore collettivo della sua retroguardia nell'azione conclusa con il gol di Kofler.

Wisniewski 5,5 - Tanti alti e bassi nel corso della gara. Ad alcune leggerezze in difesa, affianca comunque un atteggiamento propositivo nelle ripartenze e spesso finisce per proporsi per i traversoni.

Hristov 5 - Ha delle responsabilità evidenti nell'azione del pareggio del Sudtirol perché si lascia scapare Pecorino all'interno dell'area di rigore. La sua partita prosegue, al pari di quella dei compagni di reparto, con altre ingenuità mischiate a buone chiusure.

Beruatto 6 - Tra i tre difensori spezzini, è quello che si fa vedere di più in proiezione offensiva: c'è anche il suo zampino in occasione dell'uno a zero di Vlahovic. Analizzando la prova nel suo complesso, merita la sufficienza.

Vignali 5 - In evidenti difficoltà sin da inizio gara, non riesce a spingere sulla corsia di sua competenza: perde nettamente il duello con Zedadka. Dal 60' Sernicola 6,5 - Ottimo impatto con la nuova realtà per l'ex Cremonese, capace di entrare subito nel vivo del gioco.

Kouda 5 - Si divora due ghiotte opportunità da gol nella ripresa, prima imbeccato dalla sponda aerea di Aurelio su cross di Sernicola e poi servito da un brillante Comotto.

Nagy 5,5 - Fatica a trovare la miglior posizione in campo. Da un suo tiro dal limite dell'area di rigore scaturisce il momentaneo vantaggio ospite siglato da Vlahovic. Dal 72' Comotto 6,5 - Parte fortissimo, procurandosi subito una palla-gol di testa (ottimo salvataggio di Adamonis sulla linea) e poi mettendo in condizione Kouda per calciare da buonissima posizione.

Cassata 5,5 - Non la solita prestazione del numero 29 bianconero. Tocca tanti palloni, ma non dà mai la sensazione di poter lasciare il segno sulla gara.

Aurelio 5 - Davvero poco coinvolto sulla fascia sinistra, fa ben poco per provare a invertire la tendenza. Dal 72' Adamo 6,5 - Un altro ingresso brillante dalla panchina, come quelli di Sernicola e Comotto.

Vlahovic 6 - Prestazione abbastanza anonima da parte dell'attaccante bianconero, a cui va comunque dato il merito di aver sbloccato il risultato deviando in porta una conclusione non irresistibile di Nagy. Dal 60' Artistico 5,5 - Chiude la partita senza alcuna palla-gol messa a referto: entra in campo in un momento molto delicato, ma tradisce la fiducia di Donadoni.

Di Serio 5 - Spreca una chance dopo diciannove minuti, poi sparisce dal radar fino a un tiro alto sopra la traversa all'ora di gioco: è decisamente troppo poco... Dall'82' Lapadula s.v.

Roberto Donadoni 5 - Non comincia bene il 2026 dello Spezia che, a causa di questa sconfitta, resta immischiato nella zona più calda della classifica di Serie B. Ci sono tante cose da correggere, già a partire dalla prossima sfida contro il Palermo: la squadra ha dato la sensazione di essere parecchio discontinua nei novanta minuti.

