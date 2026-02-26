Inter, occhi su Porro per la fascia destra: il Tottenham per lui chiede 25 milioni

Secondo quanto rivela L'Interista, in casa nerazzurra è il momento di pensare ad un nuovo esterno destro: secondo il portale, Dumfries ha intenzione di intraprendere una nuova avventura. L'olandese potrebbe anche decidere di rimanere in nerazzurro, si è parlato anche di allungamento di contratto, ma allo stato attuale i prossimi mesi potrebbero davvero essere gli ultimi in nerazzurro.

Se il nazionale olandese restasse, possibile l'arrivo di Palestra, costo del cartellino permettendo. Il giovante esterno crescerebbe alle spalle di Dumfries e il futuro sarebbe scritto. Nel caso in cui però l'olandese decidesse di allontanarsi da Milano l'Inter dovrebbe decidere a chi affidare la fascia e da quanto raccolto alla dirigenza piace il nazionale spagnolo, Pedro Porro (1999), attualmente al Tottenham. La squadra londinese valuta il suo laterale non meno di 25 milioni di euro.