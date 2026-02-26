Inter, occhi su Porro per la fascia destra: il Tottenham per lui chiede 25 milioni
Secondo quanto rivela L'Interista, in casa nerazzurra è il momento di pensare ad un nuovo esterno destro: secondo il portale, Dumfries ha intenzione di intraprendere una nuova avventura. L'olandese potrebbe anche decidere di rimanere in nerazzurro, si è parlato anche di allungamento di contratto, ma allo stato attuale i prossimi mesi potrebbero davvero essere gli ultimi in nerazzurro.
Se il nazionale olandese restasse, possibile l'arrivo di Palestra, costo del cartellino permettendo. Il giovante esterno crescerebbe alle spalle di Dumfries e il futuro sarebbe scritto. Nel caso in cui però l'olandese decidesse di allontanarsi da Milano l'Inter dovrebbe decidere a chi affidare la fascia e da quanto raccolto alla dirigenza piace il nazionale spagnolo, Pedro Porro (1999), attualmente al Tottenham. La squadra londinese valuta il suo laterale non meno di 25 milioni di euro.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.