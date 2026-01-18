Serie B, Zampano e la prima di De Luca: Modena in vantaggio a Pescara al 45°
Una rete di Zampano a metà primo tempo e la prima marcatura del neo acquisto De Luca nel finale, che non sembra aver risentito dei tanti mesi ai margini della Cremonese in Serie A, permettono al Modena di chiudere la prima frazione della sfida contro il Pescara avanti per 2-0.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Bari – Juve Stabia 0-1
36’ rig. Candellone
Domenica 18 Gennaio 2026
Pescara – Modena 0-2
27’ Zampano, 43’ De Luca
Ore 17.15 Palermo – Spezia