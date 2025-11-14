Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sidibe scatenato nell'amichevole con il Koper: il Venezia si impone per 3-2

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 17:49Serie B
Tommaso Maschio

Questo pomeriggio allo Stadio Penzo di Venezia è andata in scena una sfida internazionale di prestigio fra gli arancioneroverdi di mister Stroppa e il Koper, attualmente quarto in classifica in PRva Liga, il massimo campionato sloveno. Questo il resoconto e il tabellino pubblicati sul sito del club veneto:

Pronti via e il Koper passa in vantaggio al 2’ grazie a Tomek, bravo a sfruttare una respinta di Grandi e insaccare per il vantaggio sloveno. Il Venezia FC tenta da subito la reazione con Casas al 6’ e Lella al 7’, ma i loro tentativi sono schermati dalla difesa avversaria. All’8’ ecco il pareggio arancioneroverde, Kike Perez si coordina e dal limite dell’area scocca un mancino velenoso al volo, deviato in porta da Sidibe, 1-1. Al minuto 15 Mittendorfer rischia di superare il proprio portiere con una deviazione di testa su cross di Sagrado, la palla però batte sul palo alla sinistra di Jurhar. Al 19’ bolide dal limite di Duncan deviato in corner dall’estremo difensore del Koper; il Venezia FC alza i giri del motore, al minuto 23 Sidibe, dopo una sortita offensiva sulla sinistra, mette in mezzo per Fila che però non arriva puntuale all’appuntamento. Al 26’, dopo un’uscita provvidenziale di Grandi sui piedi di Mijailovic, la palla carambola sui piedi di Omladic che spara alto. Un minuto dopo giocata in velocità di Casas che libera Lella, ma il tiro del centrocampista arancioneroverde viene smorzato dalla difesa slovena. Vantaggio Venezia al minuto 29: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Duncan mette in mezzo un pallone al bacio che Sidibe insacca di testa. Trovato il vantaggio il Venezia sfrutta poi ampi spazi in avanti per far male agli avversari: una percussione di Duncan al 44’ premia Fila che a tu per tu con Jurhar mette dentro per il 3-1 che chiude la prima metà di gara.

La seconda frazione si apre con gli ingressi di Minelli, Svoboda, Franjic e Condè; al 48’ Casas libera bene Duncan che si fa murare da Jurhar. Squillo di Ilicic al minuto 52 che impegna Minelli; al 54’ Venturi commette fallo in area su Mijailovic, Ilicic spiazza Minelli dagli undici metri per il 3-2. Due minuti dopo Sagrado vicino al gol con un destro potente che per poco non pesca l’incrocio dei pali; al 61’ Minelli viene chiamato agli straordinari con due interventi provvidenziali prima su Omladic e poi su Matondo. Al 68' El Haddad serve Compagnon che di sinistro spara fuori da posizione defilata; al 73' bella discesa sulla destra di Compagnon che di destro colpisce il palo. Oddei al 79' spaventa Minelli di testa, gli sloveni alzano il ritmo del gioco per cercare il pareggio, ma il risultato non cambia. Al fischio finale è 3-2 Venezia FC.

Venezia FC - FC Koper 3-2
Reti: 2’ Tomek (K), 8’ Sidibe (V), 29’ Sidibe (V), 44’ Fila (V), 55’ rig. Ilicic (K).

Venezia FC: Grandi (46’ Minelli), Venturi, Sverko (46’ Svoboda), Sidibe (63’ Compagnon), Hainaut (46’ Franjic), Kike Perez (46’ Condè, 82’ Doumbia), Duncan (63’ Bohinen), Lella (87’ Damiano), Sagrado, Casas, Fila (63’ El Haddad).
A disposizione: Stankovic, Schingtienne, Busio.
Allenatore: Giovanni Stroppa.

FC Koper: Jurhar (63’ Sahinovic), Mijailovic, Hartherz, Mittendorfer (63’ Ivkic), Damjanovic (46’ Negouai), Tomek (63’ Zalaznik), Longonda (63’ Jovanovic), Omladic (63’ Ruedl), Matondo (63’ Barrington), Manseri (63’ Oddei), Ilicic.
A disposizione: Bonaca, Ivanov, Kerma.
Allenatore: Zoran Zeljkovic.

Arbitro: sig. Francesco Zago.

