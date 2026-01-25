Spezia, Artistico: "Il nostro è un gruppo che combatte. Samp? Daremo il massimo"

L'attaccante dello Spezia Gabriele Artistico ha parlato al termine del match vinto contro l'Avellino: "Sono molto felice e sono felice di aiutare la squadra con un altro gol che è valso tre punti importanti, ma devo dire che questo gruppo lavora sempre con grande umiltà e voglia, diamo tutti sempre oltre il 100%; a Palermo purtroppo non siamo riusciti a far punti, se nel finale invece di colpire il palo la palla fosse entrata avremmo parlato di altro, ma per fortuna oggi è andata dentro ed è quello che conta. Questo è un campionato che faccio da poco tempo dato che questo è il mio secondo anno, ma so bene che ogni partita è difficile e non ci sono mai risultati scontati, quindi bisogna sempre approcciare la gara nel miglior modo possibile e sono felice che la vittoria di oggi abbia portato ancor più serenità e convinzione. Ripeto, questo è un gruppo che combatte e che entra sempre in campo per vincere, posso mettere io la mano sul fuoco per tutti.

Il 'Picco' è il nostro dodicesimo uomo, fa sempre la differenza e noi dobbiamo cercare di fare ciò che stiamo facendo in casa anche lontano dal Golfo dei Poeti, proseguendo nel mettere un mattoncino alla volta. Le belle parole del Mister fanno piacere, ma io a prescindere dalla titolarità o no, cerco sempre di dare il mio contributo e di cogliere le opportunità che mi vengono date, cercando sempre di aiutare la squadra.

I nuovi sono tutti ragazzi forti che ci stanno dando una grande mano e che si sono subito integrati nel gruppo, ma in generale è un bellissimo collettivo con tanti professionisti seri e ottime persone e noi abbiamo bisogno di tutti per raggiungere il nostro obiettivo. La partita con la Sampdoria all'orizzonte? Sicuramente daremo il massimo come sempre, anche perchè conosciamo bene il valore della partita, ma io sono fiducioso in merito al lavoro che stiamo facendo".