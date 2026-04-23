Caso escort, le parole di Pedersen: "Non sono coinvolto, ho già dato mandato ai miei legali"
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In questi giorni tiene banco l'indagine della Guardia di Finanza a proposito di un giro di escort che avrebbe visto coinvolti alcuni calciatori della nostra Serie A, dei quali però nessuno attualmente risulta iscritto al registro degli indagati.
Marcus Pedersen, terzino del Torino, con un post sui propri canali social, ha smentito il suo coinvolgimento minacciando azioni legali:
"Negli ultimi giorni sono circolate notizie su di me che non corrispondono alla realtà. Non ho alcun coinvolgimento nei fatti riportati né legami con gli ambienti citati.
Ho già dato mandato ai miei legali di tutelare la mia reputazione a agirò nelle sedi opportune qualora il mio nome venga ulteriormente utilizzato in modo improprio".
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