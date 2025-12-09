Spezia, Artistico: "Mettiamo un mattone dopo l'altro. Il mio inizio difficile è alle spalle"

Il match winner della sfida contro la Virtus Entella di ieri sera Gabriele Artistico ha parlato ai canali ufficiali dello Spezia per commentare un risultato che fa respirare la squadra: “La filosofia che abbiamo dentro lo spogliatoio è quella di mettere un mattone dopo l’altro e oggi ne abbiamo messo un altro, io personalmente vivo per queste emozioni e sono davvero felice di averne vissuta un’altra così grande oggi e di aver aiutato la squadra a ottenere altri tre punti fondamentali. - prosegue il centravanti - Mi godrò la serata, ma ci attende una nuova partita importante quindi da domani (oggi NdR) dovremo tornare a lavorare al massimo. È stato un inizio di campionato difficile per me, complice anche qualche infortunio, ma sono contento di lavorare con questo gruppo, che ogni giorno mi stimola e mi spinge a dare sempre di più".

Spazio poi ai ringraziamenti ai compagni che hanno fornito gli assist per i suoi primi gol in Liguria: "Ringrazio Beruatto per il corner contro la Sampdoria, è molto bravo a battere i calci piazzati, e oggi devo un "grazie" a Verde perché ha messo una palla bellissima. Il mio colpo di testa è importante, ma anche chi mette la palla al centro è fondamentale e sono felice di poter avere compagni così, in grado di crossare in questo modo".

Infine un pensiero ai tifosi che anche ieri non hanno fatto mancare il loro apporto: "Sono stati incredibili e hanno dimostrato un’appartenenza alla maglia pazzesca e vanno ringraziati per questo. C'è stato un momento difficile, ma ormai è alle spalle, e la mia esultanza post gol contro la Sampdoria era semplicemente un'esultanza liberatoria dopo un periodo di infortuni, nient'altro".