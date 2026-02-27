Spezia, Donadoni: "Voglio determinazione feroce e fiducia nei nostri mezzi"

Alla vigilia della sfida contro la Reggiana, il tecnico del Cesena Roberto Donadoni ha parlato così in conferenza stampa: “Vivo il campo tutti i giorni e devo dire che i ragazzi hanno sempre dimostrato grande unione e a Cesena questa voglia si è palesata in maniera importante, andando sempre a rimontare gli avversari; ora dobbiamo dare continuità, ci attende una partita difficile in cui serviranno concentrazione e temperamento per sovvertire una situazione complicata, ma in primis dipende tutto da noi.

Andiamo incontro a un tour de force, ma questo riguarda tutte le squadre e noi in questa settimana abbiamo lavorato molto bene, recuperando anche calciatori come Valoti, Bandinelli e Di Serio, mentre preferiamo non forzare Hristov e dosarlo in vista dei prossimi impegni; in questo momento aver più calciatori a disposizione sarà davvero importante, ma a prescindere da chi scenderà in campo, non dovremo mollare nemmeno un millimetro e avere l’obiettivo di crescere e migliorare continuamente, perché il cammino che ci attende è duro e difficile, ma noi possiamo dire la nostra.

Dobbiamo sicuramente pensare ad una gara alla volta, lo abbiamo visto anche di recente, pertanto dobbiamo essere concentrati solo sull’avversario di domani, che come noi ha necessità di trovare punti; voglio vedere una determinazione feroce e una convinzione assoluta di quelle che sono le nostre capacità, uscendo poi dal campo consci di aver dato tutto quello che abbiamo, senza però commettere errori ingenui che possono favorire l’avversario.

Le reti di Cesena arrivate da errrori in fase di uscita? Quando si è in una situazione difficile bisogna capire che bisogna limitare il rischio e non concedere all’avversario situazioni facili per poter segnare, ma certi errori possono accadere a tutte le squadre, pensiamo quanto avvenuto all’Inter in Champions nella gara di ritorno.

Adamo? È un calciatore duttile, che può ricoprire più posizioni in campo. I recuperati stanno bene, ma quando si è fuori da qualche settimana, bisogna offrire loro una ripresa graduale per non rischiare nulla, anche perché da qui in avanti il campionato diventerà sempre più duro e servono sicuramente le energie di tutti per raggiungere l’obiettivo.

Mateju? A Cesena ha interpretato una buona gara e la sua duttilità è per noi molto importante; dal punto di vista difensivo la squadra può fare ancora meglio, con convinzione anche in fase di impostazione, dove la tensione eccessiva non aiuta.

Skjellerup é un calciatore che ha un ottimo potenziale, fattore che rappresenta il motivo per cui lo abbiamo voluto qui, chiaro che debba man mano affiatarsi con i compagni, ma sta lavorando sodo. Artistico? Sono molto felice della sua prima doppietta e siccome ha la volontà di imparare e la curiosità per farlo, sono sicuro che potrà solo crescere.

Dovremo essere bravi a non prestare il fianco alle ripartenze avversarie, ma questo non vuol dire rinunciare ad essere propositivi, ma al contrario servirà mettere in campo intensità e determinazione per interpretare la partita come vogliamo”.