Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA

Al termine del mercato lo Spezia potrebbe schierare una linea mediana tutta nuova. Dopo gli arrivi degli esterni Sernicola e Adamo, del centrale Romano – solo da ufficializzare – e del fantasista Valoti infatti il club ligure sta preparando un’offensiva per Giuseppe Leone della Juve Stabia, classe 2001 che ha collezionato 20 presenze in questa stagione.

Il direttore sportivo Stefano Melissano sta infatti attendendo solo il via libera dalla proprietà statunitense per presentare la prima offerta per il regista che viene considerato il giusto sostituto di Salvatore Esposito in mezzo al campo. Nonostante sia uno degli elementi imprescindibili della formazione campana, con il tecnico Abate che gli ha dato anche la fascia da capitano contro il Catanzaro, Leone è in scadenza di contratto con le Vespe e non sembra intenzionato a prolungare, motivo per il quale potrebbe essere ceduto in questo gennaio.

Come riporta Cittadellaspezia.com lo Spezia vorrebbe spendere una cifra inferiore ai 500 mila euro previsti dalla clausola pur acquistando a titolo definitivo il calciatore vista anche la possibilità che la Juve Stabia perda il giocatore a zero solo per qualche mese. Dal tre febbraio infatti Leone potrebbe accordarsi con qualunque squadra liberamente in vista dell’estate. Un’offensiva è attesa entro il week-end per completare il reparto mediano e poi concentrarsi su un difensore e un attaccante.