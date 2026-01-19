Spezia, Sernicola: "Peccato per il gol subito in avvio. Inizia un nuovo campionato per noi"

"Sono sicuramente contento per essere partito dall’inizio dopo tanto tempo e ho avuto sensazioni positive, sia fisicamente che mentalmente, ovviamente dispiace aver subito gol dopo pochi secondi, saremmo dovuti stare più attenti". Il laterale dello Spezia Leonardo Sernicola, che a Palermo ha esordito dal primo minuto con la nuova maglia, ha parlato così dopo la sconfitta in casa dei rosanero ai canali ufficiali del club: "La squadra ha comunque reagito bene e ci dispiace non averla pareggiata subito, ma torniamo a casa con consapevolezza di avere fatto una buona gara".

"Quello che ci siamo detti a fine gara è che siamo usciti dal campo a testa alta, con una grande prestazione, certamente resta il rammarico per quel gol in apertura perché sarebbe potuta andare diversamente. Ora dobbiamo pensare alla gara contro l’Avellino, la prima al Picco per me e non vedo l’ora di viverla. -- prosegue Sernicola - È vero che tra noi e il Palermo ci sono tanti punti di distacco, ma oggi abbiamo dimostrato di avere delle idee, perciò quella di oggi deve essere la base, lavorare sugli errori e andare ad affrontare al meglio l'Avellino".

Infine il neo acquisto si sofferma anche sulla classifica: "Le prossime gare saranno fondamentali perché ci aspettano tanti scontri diretti, ci siamo detti che oggi (ieri NdR) per noi iniziava un nuovo campionato e sono sicuro che abbiamo già messo delle buone basi, nonostante la sconfitta".