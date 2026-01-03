Ufficiale
Un rinforzo per Donadoni: lo Spezia si assicura Sernicola dalla Cremonese
Leonardo Sernicola è un nuovo giocatore dello Spezia. L'esterno classe 1997 arriva dalla Cremonese a titolo temporaneo. Il club ligure rende noto che il giocatore ha scelto il numero 17 e sarà a disposizione del tecnico Roberto Donadoni a partire dalla seduta in programma domani.
