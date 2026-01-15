Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice no

Con la trattativa per Pedro Mendes che è ormai sfumata a causa della poca convinzione del portoghese a trasferirsi dopo aver monopolizzato la prima parte del mercato, in casa Spezia si va alla alla ricerca di altri profili per rinforzare l’attacco con un calciatore che possa rivestire il ruolo di centravanti. Sullo sfondo c’è sempre il possibile ritorno di M’Bala Nzola, in uscita dal Pisa, per il quale però la trattativa si prospetta molto lunga visto che per sbloccare la situazione la Fiorentina – proprietaria del cartellino – dovrebbe contribuire ampiamente al pagamento dello stipendio.

Uno dei nomi che piacciono maggiormente è quel Laurs Skjellerup del Sassuolo che ha giocato solo qualche partita lo scorso anno in Serie B coi neroverdi prima di essere fermato da un infortunio e che in questa stagione non è mai sceso in campo in Serie A. Il classe 2002 avrebbe già dato l’ok al trasferimento che, come riporta La Nazione, sarebbe sulla base del prestito con diritto di riscatto.

Un altro nome emerso nelle scorse ore, come riporta Il Secolo XIX, è quello di Aljosa Matko, classe 2000 che milita nell’Ujpest in Ungheria dove ha messo a segno 11 reti in 18 presenze in questa stagione. Lo sloveno è stato offerto al club ligure, ma il direttore sportivo Stefano Melissano ha declinato la proposta.