Sudtirol, Possanzini: "Sono arrabbiato, ma è la miglior prestazione di quest'anno"

Dopo la sconfitta subita a Padova, mister Davide Possanzini ha commentato il match in conferenza stampa come riportato da Trivenetogoal: "Sono comunque soddisfatto, c’è stata la crescita della squadra. Mi sono accorto che nelle ultime partite alla prima mezza occasione prendiamo goal, però abbiamo avuto mille possibilità, la squadra ha fatto bene. Sono arrabbiato perchè non si può perdere una partita così, però la squadra ha fatto secondo me la partita migliore di quest’anno.

Non posso rimproverare niente ai ragazzi e non meritavamo di perdere, ma il calcio è fatto di episodi. Bravo il Padova a rimanere sul pezzo, dobbiamo lavorare per concretizzare le occasioni, fisicamente stiamo bene perchè sono giovani e spingono sempre, purtroppo giochiamo bene ma raccogliamo poco. Ci sono comunque demeriti nostri in questa sconfitta, dobbiamo fare tesoro di questa prestazione".