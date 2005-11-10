Sudtirol, Possanzini: "Passi indietro, male nel palleggio. Giocato meglio contro il Padova"

“Devo essere sincero: oggi abbiamo fatto passi indietro. Anche nella scorsa partita contro il Padova, pur avendo perso, ho visto una prestazione migliore. Oggi il Sudtirol è stato frenetico, ha fatto fatica nel possesso palla e non ha saputo creare grosse occasioni da gol. Devo cercare di capire da cosa sia dovuto il calo, forse ha inciso il fatto che era la terza partita in pochi giorni. Ho visto però una squadra passiva, a tratti bassa e non è questo quello che voglio.

La mia proposta di calcio è diversa e i calciatori lo sanno. Si può anche perdere, ma quando fai la prestazione è evidente che per la vittoria sia soltanto questione di tempo. Questo pareggio invece non mi lascia particolarmente soddisfatto, ma resto tranquillo perché tutto fa parte del nostro percorso di crescita. In una giornata così bisognava sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate, aver segnato con un pallone recuperato e una successiva ripartenza ben orchestrata deve farci capire che bisogna rimanere sul pezzo anche in una giornata storta”. Queste le dichiarazioni di Davide Possanzini, tecnico del Sudtirol, al termine della gara pareggiata in casa col Cesena.