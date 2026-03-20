Europa League, quarti di finale: Bologna sempre alle 21. Braga-Betis anticipata
Dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale giocate ieri, la UEFA ha reso noti date e orari delle sfide di andata e ritorno dei quarti di finale. Il Bologna di Vincenzo Italiano scenderà in campo in entrambe le partite alle ore 21 italiane, giovedì 9 aprile al Dall'Ara e la settimana successiva a Birmingham.
Anticipata a mercoledì 8 la prima partita, quella tra Braga e Real Betis, mentre ritorno saranno Celta Vigo e Friburgo a giocare alle 18.45. Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Europa League.
ANDATA
Mercoledì 8 aprile
Braga - Real Betis (18:45 CET)
Giovedì 9 aprile
Bologna - Aston Villa
Porto - Nottingham Forest
Frigurgo - Celta Vigo
RITORNO
Giovedì 16 aprile
Celta Vigo - Friburgo (18:45 CET)
Aston Villa - Bologna
Nottingham Forest - Porto
Real Betis - Braga
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