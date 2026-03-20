Europa League, quarti di finale: Bologna sempre alle 21. Braga-Betis anticipata

Dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale giocate ieri, la UEFA ha reso noti date e orari delle sfide di andata e ritorno dei quarti di finale. Il Bologna di Vincenzo Italiano scenderà in campo in entrambe le partite alle ore 21 italiane, giovedì 9 aprile al Dall'Ara e la settimana successiva a Birmingham.

Anticipata a mercoledì 8 la prima partita, quella tra Braga e Real Betis, mentre ritorno saranno Celta Vigo e Friburgo a giocare alle 18.45. Di seguito il programma completo dei quarti di finale di Europa League.

ANDATA

Mercoledì 8 aprile

Braga - Real Betis (18:45 CET)

Giovedì 9 aprile

Bologna - Aston Villa

Porto - Nottingham Forest

Frigurgo - Celta Vigo