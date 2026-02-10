Torna la B, Il Secolo XIX: "Sampdoria, test Palermo con la spinta di 24mila tifosi"

Nella prima pagina di oggi de Il Secolo XIX, si parla di una delle due squadre di Genova con questo titolo in taglio alto: "Sampdoria, test Palermo con la spinta di 24mila tifosi". La formazione blucerchiata punta alla terza vittoria consecutiva in campionato, dovendo affrontare però una delle squadre maggiormente accreditate per la promozione diretta.

Dopo la partita contro il Modena, il tecnico Gregucci aveva dichiarato: "Nel primo tempo non siamo stati lucidi, con un po' di fatica a innescare trame pericolose. Pur nella nostra non migliore espressione abbiamo cercato di regalare poco e abbiamo effettivamente regalato poco. Nel secondo tempo chi è entrato ha dato un contributo, in questa categoria chi subentra fa la differenza. La squadra ha tenuto sempre duro, con lettura e spirito di sacrificio. Adesso non mi va di fare il pompiere, ma martedì abbiamo una gara importantissima contro il Palermo e faremo la conta di chi è disponibile".