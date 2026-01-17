Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Venezia-Catanzaro 3-1, le pagelle: bene Busio e Adorante. Disastroso ingresso di Verrengia

Venezia-Catanzaro 3-1, le pagelle: bene Busio e Adorante. Disastroso ingresso di VerrengiaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:27Serie B
Lorenzo Carini

Risultato finale: Venezia-Catanzaro 3-1

VENEZIA
Stankovic 5 - Tutt'altro che impeccabile sul diagonale di D'Alessandro, nel prosieguo della gara non è chiamato a compiere interventi dall'elevato coefficiente di difficoltà ma l'errore iniziale incide comunque sulla sua prova.

Korac 5,5 - Troppi alti e bassi per il difensore centrale arancioneroverde: alterna buone letture difensive a disimpegni errati in zone di campo molto pericolose. Dal 77' Compagnon s.v.

Svoboda 6 - E' troppo morbido in marcatura su D'Alessandro nell'azione del momentaneo vantaggio giallorosso. Nonostante questo, però, è bravo a non abbattersi e a mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio.

Sverko 5 - Una sua leggerezza a centrocampo permette al Catanzaro di dare il via all'azione chiusa con il gol di D'Alessandro. E' un pomeriggio molto complicato per il 27enne croato.

Hainaut 5,5 - Piuttosto nell'ombra nel corso del primo tempo, tenta di rialzare la testa nella ripresa ma sulla corsia di sua competenza non ha mai modo di lasciare il segno.

Doumbia 6,5 - Nel complesso una prova più che positiva per il centrocampista del Venezia, sempre nel vivo del gioco della squadra di Stroppa e tra i più continui nel corso della gara.

Busio 7,5 - Con il gol del pareggio dà il via alla rimonta arancioneroverde, mentre nella ripresa si vede annullare la doppietta personale a causa di un precedente fallo di Doumbia su Cassandro.

Perez 6,5 - Sostanza, fisicità e anche ottime giocate. Al 79' colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza, cinque minuti più tardi si procura il rigore che viene trasformato da Adorante.

Sagrado 6,5 - Trova sempre un modo per mettersi in evidenza. E' da un suo cross da sinistra che scaturisce il gol di Busio per il momentaneo 1-1.

Yeboah 5,5 - Ci prova con continuità, ma appare piuttosto acerbo negli ultimi metri di campo: si fa trovare impreparato in uno dei match più delicati di questo avvio di 2026 per il Venezia. Dal 91' Casas 6,5 - Entra con il piglio giusto e in pieno recupero mette la firma sul terzo gol del pomeriggio, beffando Pigliacelli con uno scavetto.

Adorante 7 - Dopo aver trovato un assist involontario per il pareggio di Busio, si assume la responsabilità della battuta del calcio di rigore al minuto 86 ed è glaciale dal dischetto. Con questo gol, il nono stagionale in Serie B, consente al Venezia di ottenere tre punti d'oro in classifica. Dal 91' Venturi s.v.

Giovanni Stroppa 6,5 - La sua squadra ha grandissime qualità, ammirate però soltanto a tratti nel pomeriggio del "Penzo" anche a causa di un'avversaria parecchio ostica. Il Venezia, dopo un inizio complicato, ribalta il Catanzaro (approfittando anche dell'inferiorità numerica dei calabresi) e mantiene più vivo che mai il sogno della promozione diretta in Serie A.

CATANZARO
Pigliacelli 6,5 - Sale in cattedra nella ripresa, tenendo più volte a galla il Catanzaro sulle incursioni offensive del Venezia. Ogni tanto impreciso nei rilanci, non ha colpe sui tre gol subiti.

Cassandro 5,5 - Fa quel che può contro un Venezia che vanta uno dei migliori reparti offensivi della categoria: la sua è una prestazione abbastanza discontinua.

Antonini 5 - Secondo tempo molto complicato per il difensore, protagonista in negativo al minuto 84 con il fallo su Perez che ha portato l'arbitro a indicare il dischetto in favore dei padroni di casa.

Brighenti 5,5 - Non è la miglior partita della sua carriera, ma ce la mette comunque tutta per provare a non sfigurare: gli attaccanti del Venezia riescono comunque a creare qualche pericolo dalle sue parti. Dall'87' Liberali s.v.

Favasuli 5,5 - Troppi alti e bassi sulla corsia di sua competenza. Il terzino del Catanzaro va in difficoltà soprattutto quando è chiamato a ripiegare in fase difensiva.

Pontisso 5,5 - Gara prima di particolari fiammate da parte sua. Si limita a portare a termine il "compitino", senza riuscire a brillare in modo particolare. Dall'87' Buglio s.v.

Rispoli 5,5 - Qualche pallone perso e diversi problemi a centrocampo, ma in compenso tiene botta grazie a un buonissimo atteggiamento.

D'Alessandro 6,5 - Per lui è una partita di grande sacrificio, ma è bravo a sfruttare al meglio una splendida imbucata di Iemmello per ritrovare il gol dopo un anno e mezzo di digiuno. Dal 64' Verrengia 4 - Scivola goffamente al limite della propria area di rigore ed è costretto a toccare il pallone con la mano per interrompere una potenziale occasione da gol per il Venezia: è cartellino rosso dopo revisione al VAR, la sua partita dura nove minuti.

Iemmello 6 - Trova una giocata sensazionale per il gol di D'Alessandro. Fa a sportellate con la difesa del Venezia, ma non si vede più di tanto in fase offensiva: dà anche una mano ai compagni quando c'è da difendere.

Cissè 5,5 - Sciupa una buona chance in pieno recupero. Si dà parecchio da fare, ma non appare nella sua giornata migliore. Dal 77' Nuamah s.v.

Pittarello 5 - Partita davvero molto complicata per il riferimento più avanzato dei giallorossi, poco coinvolto nella manovra e mai in grado di impensierire Stankovic. Dal 77' Di Chiara s.v.

Alberto Aquilani 5,5 - Due partite in una per il Catanzaro: i calabresi partono con il piede giusto, ma nella ripresa quasi smettono di giocare subendo il prepotente ritorno di un Venezia decisamente più cinico e pericoloso. La corsa Playoff non è compromessa dopo questo risultato, ma servirà il riscatto già al prossimo turno contro la Sampdoria.

Articoli correlati
Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"... Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"
Catanzaro, Aquilani: "Due gol regalati, vado a casa arrabbiato per la sconfitta" Catanzaro, Aquilani: "Due gol regalati, vado a casa arrabbiato per la sconfitta"
Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e... Serie B, il Venezia vince ed accorcia sulla vetta. Pari nel big match fra Monza e Frosinone
Altre notizie Serie B
Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo" Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"
Empoli, Dionisi: "Bisogna dare meriti al Sudtirol, noi imprecisi" Empoli, Dionisi: "Bisogna dare meriti al Sudtirol, noi imprecisi"
Padova, Andreoletti amaro: "Approccio era stato buono. Papu? Un leader" Padova, Andreoletti amaro: "Approccio era stato buono. Papu? Un leader"
Avellino, Biancolino: "Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già... Avellino, Biancolino: "Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già alla prossima"
Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"... Mantova, Modesto: "Orgoglioso dei ragazzi, sappiamo che campionato dobbiamo fare"
Monza-Frosinone, prima volta storica: assegnato un corner per la regola degli 8 secondi... Monza-Frosinone, prima volta storica: assegnato un corner per la regola degli 8 secondi
Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"... Venezia, Stroppa: "Sul gol del Catanzaro non funzionava il VAR. Ripresa senza storia"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.1 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.2 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.3 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.4 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.5 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.6 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
Immagine top news n.7 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina verso il rinvio? Più no che sì: cosa filtra dalla Lega
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, contro il Genoa con Corvi o Rinaldi? La risposta di Cuesta in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Subito Lobotka, ma il Sassuolo è in partita eccome: Napoli avanti 1-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.3 Inter, Chivu: "Maturi nell'accettare che gli ultimi minuti erano difficili e dovevamo difendere"
Immagine news Serie A n.4 De Siervo ricorda Commisso: "Sempre pronto a combattere per i suoi obiettivi e la squadra"
Immagine news Serie A n.5 Dimarco: "Con Inzaghi potevamo vincere di più, Chivu ha dato nuovi stimoli alla vecchia guardia"
Immagine news Serie A n.6 Gasperini alza il muro sul mercato: "Ne parlo solo ed esclusivamente con la proprietà"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "Vinto in uno stadio che incide tanto. Successo dedicato a Fiorillo"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Dionisi: "Bisogna dare meriti al Sudtirol, noi imprecisi"
Immagine news Serie B n.5 Padova, Andreoletti amaro: "Approccio era stato buono. Papu? Un leader"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, Biancolino: "Percorso resta positivo, ringrazio i ragazzi. Pensiamo già alla prossima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vittorie nette per Benevento e Lecco. Il Cittadella si butta via nel finale
Immagine news Serie C n.3 Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Immagine news Serie C n.4 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Immagine news Serie C n.5 Colpo in attacco per il Ravenna: dal Trapani arriva Manuel Fischnaller
Immagine news Serie C n.6 Il Sorrento saluta Commisso: "Viola Park simbolo di lungimiranza sportiva ed imprenditoriale"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.4 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.5 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)