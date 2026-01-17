Venezia-Catanzaro 3-1, le pagelle: bene Busio e Adorante. Disastroso ingresso di Verrengia

Risultato finale: Venezia-Catanzaro 3-1

VENEZIA

Stankovic 5 - Tutt'altro che impeccabile sul diagonale di D'Alessandro, nel prosieguo della gara non è chiamato a compiere interventi dall'elevato coefficiente di difficoltà ma l'errore iniziale incide comunque sulla sua prova.

Korac 5,5 - Troppi alti e bassi per il difensore centrale arancioneroverde: alterna buone letture difensive a disimpegni errati in zone di campo molto pericolose. Dal 77' Compagnon s.v.

Svoboda 6 - E' troppo morbido in marcatura su D'Alessandro nell'azione del momentaneo vantaggio giallorosso. Nonostante questo, però, è bravo a non abbattersi e a mantenere alta la concentrazione fino al triplice fischio.

Sverko 5 - Una sua leggerezza a centrocampo permette al Catanzaro di dare il via all'azione chiusa con il gol di D'Alessandro. E' un pomeriggio molto complicato per il 27enne croato.

Hainaut 5,5 - Piuttosto nell'ombra nel corso del primo tempo, tenta di rialzare la testa nella ripresa ma sulla corsia di sua competenza non ha mai modo di lasciare il segno.

Doumbia 6,5 - Nel complesso una prova più che positiva per il centrocampista del Venezia, sempre nel vivo del gioco della squadra di Stroppa e tra i più continui nel corso della gara.

Busio 7,5 - Con il gol del pareggio dà il via alla rimonta arancioneroverde, mentre nella ripresa si vede annullare la doppietta personale a causa di un precedente fallo di Doumbia su Cassandro.

Perez 6,5 - Sostanza, fisicità e anche ottime giocate. Al 79' colpisce la traversa con una conclusione dalla distanza, cinque minuti più tardi si procura il rigore che viene trasformato da Adorante.

Sagrado 6,5 - Trova sempre un modo per mettersi in evidenza. E' da un suo cross da sinistra che scaturisce il gol di Busio per il momentaneo 1-1.

Yeboah 5,5 - Ci prova con continuità, ma appare piuttosto acerbo negli ultimi metri di campo: si fa trovare impreparato in uno dei match più delicati di questo avvio di 2026 per il Venezia. Dal 91' Casas 6,5 - Entra con il piglio giusto e in pieno recupero mette la firma sul terzo gol del pomeriggio, beffando Pigliacelli con uno scavetto.

Adorante 7 - Dopo aver trovato un assist involontario per il pareggio di Busio, si assume la responsabilità della battuta del calcio di rigore al minuto 86 ed è glaciale dal dischetto. Con questo gol, il nono stagionale in Serie B, consente al Venezia di ottenere tre punti d'oro in classifica. Dal 91' Venturi s.v.

Giovanni Stroppa 6,5 - La sua squadra ha grandissime qualità, ammirate però soltanto a tratti nel pomeriggio del "Penzo" anche a causa di un'avversaria parecchio ostica. Il Venezia, dopo un inizio complicato, ribalta il Catanzaro (approfittando anche dell'inferiorità numerica dei calabresi) e mantiene più vivo che mai il sogno della promozione diretta in Serie A.

CATANZARO

Pigliacelli 6,5 - Sale in cattedra nella ripresa, tenendo più volte a galla il Catanzaro sulle incursioni offensive del Venezia. Ogni tanto impreciso nei rilanci, non ha colpe sui tre gol subiti.

Cassandro 5,5 - Fa quel che può contro un Venezia che vanta uno dei migliori reparti offensivi della categoria: la sua è una prestazione abbastanza discontinua.

Antonini 5 - Secondo tempo molto complicato per il difensore, protagonista in negativo al minuto 84 con il fallo su Perez che ha portato l'arbitro a indicare il dischetto in favore dei padroni di casa.

Brighenti 5,5 - Non è la miglior partita della sua carriera, ma ce la mette comunque tutta per provare a non sfigurare: gli attaccanti del Venezia riescono comunque a creare qualche pericolo dalle sue parti. Dall'87' Liberali s.v.

Favasuli 5,5 - Troppi alti e bassi sulla corsia di sua competenza. Il terzino del Catanzaro va in difficoltà soprattutto quando è chiamato a ripiegare in fase difensiva.

Pontisso 5,5 - Gara prima di particolari fiammate da parte sua. Si limita a portare a termine il "compitino", senza riuscire a brillare in modo particolare. Dall'87' Buglio s.v.

Rispoli 5,5 - Qualche pallone perso e diversi problemi a centrocampo, ma in compenso tiene botta grazie a un buonissimo atteggiamento.

D'Alessandro 6,5 - Per lui è una partita di grande sacrificio, ma è bravo a sfruttare al meglio una splendida imbucata di Iemmello per ritrovare il gol dopo un anno e mezzo di digiuno. Dal 64' Verrengia 4 - Scivola goffamente al limite della propria area di rigore ed è costretto a toccare il pallone con la mano per interrompere una potenziale occasione da gol per il Venezia: è cartellino rosso dopo revisione al VAR, la sua partita dura nove minuti.

Iemmello 6 - Trova una giocata sensazionale per il gol di D'Alessandro. Fa a sportellate con la difesa del Venezia, ma non si vede più di tanto in fase offensiva: dà anche una mano ai compagni quando c'è da difendere.

Cissè 5,5 - Sciupa una buona chance in pieno recupero. Si dà parecchio da fare, ma non appare nella sua giornata migliore. Dal 77' Nuamah s.v.

Pittarello 5 - Partita davvero molto complicata per il riferimento più avanzato dei giallorossi, poco coinvolto nella manovra e mai in grado di impensierire Stankovic. Dal 77' Di Chiara s.v.

Alberto Aquilani 5,5 - Due partite in una per il Catanzaro: i calabresi partono con il piede giusto, ma nella ripresa quasi smettono di giocare subendo il prepotente ritorno di un Venezia decisamente più cinico e pericoloso. La corsa Playoff non è compromessa dopo questo risultato, ma servirà il riscatto già al prossimo turno contro la Sampdoria.