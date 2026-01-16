Venezia, Stroppa: "Inizierà un nuovo campionato. Per la A in corsa le prime 9-10"

“Alla sfida contro il Catanzaro arriviamo ben preparati, per prestazioni offerte e per condizione psicofisica. Siamo sempre stati in costante crescita e nelle ultime uscite siamo supportati dai risultati, stiamo vivendo un buon momento”. Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa in conferenza stampa parla così della sfida ai calabresi tornando sulla sconfitta dell’andata: “Dopo quella gara la squadra ha sempre mostrato qualcosa di più, partita dopo partita. Rispetto alla gara di andata troviamo oggi un’altra squadra: i calabresi sono cresciuti tantissimo, la scorsa partita contro il Frosinone non meritavano la sconfitta. Faccio i complimenti ad Aquilani per quello che sta portando alla squadra, domani sarà uno scontro diretto”.

Spazio poi al girone d’andata dei lagunari: “Il giudizio sul girone di andata del Venezia è sicuramente positivo, abbiamo fatto un buon percorso; è una soddisfazione allenare questa squadra ed è motivo di orgoglio avere a che fare quotidianamente con giocatori così professionali. - prosegue Stroppa come riporta il sito del club - A partire da luglio abbiamo fatto un ritiro e una tournée in costante crescita, mi auguro che la squadra mantenga questa voglia di migliorarsi nel tempo”.

Stroppa spiega poi di non vedere una lotta ristretta per la promozione: “Se guardo la classifica, secondo me le nove, dieci squadre che sono davanti sono tutte candidate a fare bene, tutti i club si stanno rinforzando e da fine gennaio inizierà un altro campionato”.

Infine Stroppa parla anche del mercato aperto: “Il luogo comune e la risposta di circostanza sarebbe che il mercato ci distrae, ma per la mentalità che sta mostrando la squadra non ci sono ragazzi che stanno pensando ad altro. È successo in estate o in passato che qualche ragazzo arrivasse ad allenarsi col telefono in mano, ma ora no”.