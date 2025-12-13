Standard Liegi, tensione dopo la sconfitta. Henry attacca un tifoso: "Parlami così per strada"

Dopo la pesante sconfitta dello Standard Liegi contro il Lovanio (0-1), il centravanti francese Thomas Henry è stato protagonista di un acceso confronto con un tifoso. Il club belga, attualmente sesto in classifica nella Jupiler Pro League, ha subito la battuta d’arresto contro la squadra fanalino di coda, scatenando la frustrazione sugli spalti. Fischi e urla di protesta hanno accompagnato il finale della partita.

Al termine del match, mentre il portiere Mathieu Epolo rilasciava un’intervista, Henry è stato ripreso in un acceso scambio di parole con un tifoso: "Parlami allo stesso modo per strada, qui sei solo nello stadio a fare il furbo!", ha urlato l’ex di Venezia, Hellas e Palermo, che poi ha ammesso che la prestazione sua e dei compagni è stata "scadente".

Oggi Henry ha chiarito la vicenda sui social: "Da quando sono arrivato, ho sempre cercato il dialogo con i tifosi. Cerco sempre di essere disponibile, soprattutto con i più giovani che chiedono foto o autografi. E continuerò a esserlo, qualunque cosa accada". Il giocatore ha però sottolineato i limiti del confronto: "Capisco la delusione per i risultati del club, ma non ci si può nascondere dietro la libertà di espressione per insultare, provocare o minacciare un giocatore e la sua famiglia. La cosa più importante resta lo Standard. Manteniamo un’atmosfera positiva per riportare il club dove merita".