Virtus Entella, Luigi Palomba ceduto in prestito al Forlì fino a giugno
Movimenti di mercato in casa della Virtus Entella. Il difensore centrale classe 2003, Luigi Palomba, è stato infatti ceduto in prestito al Forlì fino alla fine dell'attuale stagione.
Questo il comunicato del club: "La Virtus Entella comunica di aver ceduto il calciatore Luigi Palomba al Forlì a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026. Buona fortuna Gigi".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
