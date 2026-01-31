Ufficiale
AlbinoLeffe, Lekaj passa in prestito in Serie D. Fino a giugno vestirà la maglia del Leon
TUTTO mercato WEB
Si è per il momento chiusa l'avventura di Kevin Lekaj all'AlbinoLeffe, con il calciatore che è passato in prestito in Serie D, al Leon, che milita nel Girone B della quarta serie calcistica italiana.
Questa la nota della compagine seriana:
"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver raggiunto un accordo con l'AC Leon (Serie D - Girone B) per il trasferimento del calciatore Kevin Lekaj, difensore classe 2006, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026.
La società augura a Kevin le migliori fortune per il prosieguo della stagione".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
3 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile