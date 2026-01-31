Venezia-Carrarese 2-1, le pagelle: Stankovic disastroso, Busio sontuoso. Bene Hasa
Risultato finale Venezia-Carrarese: 2-1
VENEZIA
Stankovic 4 - Errore clamoroso quello che porta al pari ospite, unito ad altre situazioni molto borderline.
Schinngtienne 6 - Bravo a contenere le sortite degli esterni avversari. Poi, gol e assi
Svoboda 4,5 - Coautore del gol dell'1-1 avversario, pessimo nella gestione del possesso difensivo in quell'occasione.
Franjic 6,5 - Giocatore di categoria superiore, quando decide di accelerare seppur dalla difesa sono dolori.
Dal 90' Korak sv -
Hainaut 6 - Solito motorino sulla fascia, questa volta su ambedue le corsie.
Perez 6,5 - Decisivo in entrambe le fasi, sfortunato sul palo colpito: centrocampista totale.
Doumbia 5 - Oggi spento, svogliato e alle volte troppo impreciso.
Dal 90' Duncan sv -
Sagrado 5,5 - Non la sua migliore prestazione: poco efficace con le sue sgroppate.
Dal 60' Compagnon 6 - Buono apporto in ambedue le fasi.
Busio 7 - Un box to box dal grandissimo talento. Fa un gol meraviglioso e guida gli assalti dei suoi.
Adorante 5,5 - Oggi polveri bagnate, non riesce ad incidere.
Dall'80' Casas sv -
Yeboah 6 - Sempre guizzante, anche se forse oggi è un po' troppo nervoso.
Dal 92' Haps sv -
Giovanni Stroppa 6 - Bravo a correggere le lacune dei suoi coi cambi oggi.
CARRARESE
Bleve 7 - Se il passivo non è più pesante, il merito è soltanto suo.
Calabrese 5 - Non riesce suo malgrado a farsi valere nel duello con gli avanti lagunari.
Dall'87' Sekulov sv -
Illanes 6,5 - Stoico nel provare a murare tutto quel che riesce.
Oliana 5,5 - Arginare gli avversari oggi è complicato e lo fa vedere.
Zanon 5,5 - Non mette in difficoltà gli avversari con i suoi inserimenti.
Dall'85' Finotto sv -
Schiavi 6,5 - Abile e sapiente nel gestire i palloni che transitano dalle sue parti.
Zuelli 6 - Bene nello smistare la palla quando necessario.
Belloni 5,5 - Non resce a farsi valere nel duello sulle corsie.
Dal 75' Distefano sv -
Hasa 7 - Bravo nel trovare il gol e anche nel legare le due fasi.
Dal 76 ' Imperiale sv -
Rubino 5 - Oggi non riesce ad incidere in nessun modo.
Dal 63' Melegoni 5,5 - Perde qualche pallone un po' troppo pericoloso.
Abiuso 5,5 - Polveri bagnate, non è decisivo sottoporta.
Antonio Calabro 6,5 - Ottimo piano gara, la perde soltanto per un corner confuso.