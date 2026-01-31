Frosinone, Alvini: "Per come è arrivato, con l'Entella ok i pari. Ghedjemis? Penso rimanga"

Non va oltre il pareggio, per altro rincorrendo, il Frosinone, che con l'1-1 sul campo della Virtus Entella e la contemporanea vittoria del Venezia sulla Carrarese perde il primo posto in classifica.

Di tutto ciò, come si legge su tuttofrosinone.com, ha parlato mister Massimiliano Alvini nel post gara: "È stato un match in cui ci siamo mossi meno del solito e anche male, il primo tempo non è stato bello. Subito il gol, anche se con tanti errori, la squadra si è mossa, e le do il merito per il gol nel finale. Non abbiamo fatto una partita positiva sotto il profilo del gioco, della dinamicità e delle idee, ce la siamo complicata a centrocampo e abbiamo sofferto sugli esterni l'aggressione dell'Entella, che è una buona squadra. Tanti meriti a loro, mi prendo il punto per come è arrivato".

Chiude poi con una nota sulla rosa: "Gelli ha avuto un problema al ginocchio, lo valuteremo, mentre i nuovi innesti, Fiori e Fini, son ragazzi funzionali al nostro progetto. Se martedì troverò Ghedjemis agli allenamenti? Penso di si, poi se il calciatore va via per delle cifre che non conosco sono comunque contento per il lui, per la società e per il lavoro fatto".