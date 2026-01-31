Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Virtus Entella-Frosinone 1-1, le pagelle: Cuppone subito grande; Monterisi da dimenticare

TUTTO mercato WEB
Luigi Cuppone (Virtus Entella)
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 16:58Serie B
Roberto Della Corna

Virtus Entella-Frosinone 1-1

ENTELLA (a cura di Andrea Piras)

Colombi 6 - Impegnato pochissimo dal Frosinone, si limita all’ordinaria amministrazione arpionando il pallone sui traversoni che arrivano dal fondo. Decisivo su Zilli con una grande parata nella seconda frazione di gara, nulla può sul pari di Fiori.

Parodi 6 - Il capitano, autore del gol che è valso un punto a Marassi due venerdì fa, è la solita garanzia sulla destra. Poche le offensive frusinati dalla sua parte, si fa vedere anche in fase di spinta in sovrapposizione di Mezzoni.

Marconi 6,5 - Questa volta schierato al centro della difesa a tre per l’assenza del titolare di quella posizione Tiritiello. Si francobolla a Raimondo senza mai consentire la giocata al centravanti gialloazzurro.

Alborghetti 6 - Si posizione nel ruolo di braccetto sinistro. Sempre molto tempestivo negli interventi in anticipo. Attento nelle diagonali, prova il colpo di testa su calcio da fermo nel primo tempo ma non è fortunato.

Mezzoni 6,5 - Solito lavoro nelle due fasi di gioco fatto nel modo corretto. Scende molto sulla fascia destra facendosi dare il pallone e andando al cross verso il centro dell’area di rigore per le punte e gli inserimenti dei centrocampisti.

Karic 7 - Solita dinamicità e grande quantità nell’arginare l’azione della squadra di Alvini ma anche fase offensiva fatta nel giusto modo facendosi vedere e aiutando i compagni nello sviluppo dell’azione. Dall’84’ Nichetti s.v.

Squizzato 6,5 - Dirige le operazioni in mezzo al campo con molta rapidità. Gioca spesso di prima o con due tocchi per far girare il pallone rilanciando l’azione della sua squadra con ottime scelte di tempo. Nel recupero del primo tempo colpisce una traversa con un bel destro dalla distanza. Dal 67’ Dalla Vecchia - Si inserisce nelle ripartenze della sua squadra facendosi trovare all’interno dell’area di rigore del Frosinone per andare al tiro.

Di Mario 6,5 - Dalla sua parte agisce Ghedjenis, avversario non facile per rapidità, ma riesce comunque a limitarlo. Come di consueto, viene servito sulla corsia sulla sinistra disputando una gara comunque molto positiva. Ha un’occasione sul destro, piede non suo, nel primo tempo ma il tiro è troppo debole e Palmisani blocca.

Franzoni 6 - Sempre molto generoso tra le linee, si batte a recuperare molti palloni e a far valere la sua qualità in fase di costruzione. Nella ripresa va vicinissimo al raddoppio impegnando Palmisani da posizione ravvicinata.

Guiu 7 - Va in tutte le zone del campo a farsi dare il pallone cercando di accendere la luce con la sua qualità e la sua rapidità di esecuzione. Ad inizio ripresa chiama Palmisani alla grande parata e poi è bravissimo ad approfittare di un’incertezza di Monterisi e Palmisani servendo a Cuppone la palla del vantaggio Dal 74’ Bariti 5,5 - Posizionato alle spalle di Fumagalli, dà il giusto contributo in fase di copertura. Si fa ingolosire nel recupero calciando in porta strozzando troppo il suo destro fallendo del raddoppio. Sul capovolgimento di fronte il Frosinone pareggerà.

Cuppone 7,5 - Quanto lavoro per la squadra. Indietreggia, fa a sportellate e fa da sponda per i compagni. Guadagna il giallo a Cichella che avrebbe anche potuto meritare un altro colore di cartellino. Impegna Palmisani nel primo tempo con un bel pallonetto e nella ripresa sblocca il match. Ad un passo dal raddoppio con palo clamoroso colpito. Dal 74’ Fumagalli 6 - Prezioso nel tenere il pallone e nel far salire i compagni in un momento molto delicato con il Frosinone che attaccava alla ricerca del pareggio.

Andrea Chiappella 6,5 - Un pareggio che sa di beffa per la sua squadra che segna un gol e colpisce tre legni contro una squadra destinata a lottare per la promozione. La sua squadra combatte e lotta e meriterebbe i tre punti che avrebbero permesso all’Entella di respirare.

FROSINONE (a cura di Roberto Della Corna)

Palmisani 7 - I suoi interventi tengono a galla i suoi.

A. Oyono 5.5 - Potrebbe fare di più, in ambedue le fasi.

Monterisi 4.5 - Disastro. Fuori posizione e fuori forma, regala letteralmente il vantaggio ai padroni di casa. Dall'83' Fiori 7 - Entra col giusto appiglio e porta i suoi ad un ormai insperato pareggio all'ultimo.

Calvani 5.5 - Regala spazi ed occasioni agli avversari, come i compagni di reparto.

Marchizza 5.5 - Sulla fascia dovrebbe coprire ed offendere, ma non lo fa. Dal 75' Corrado sv

Calò 5 - Dovrebbe inventare e creare gioco, ma oggi manca in tutto.

Cichella 5 - Non aumenta né fa aumentare i giri del motore. Dal 75' Grosso sv

F. Gelli 5 - Manca totalmente dell'apporto richiesto. Dal 55' Zilli 6.5 - Il suo ingresso non faceva ben sperare, ma all'ultimo regala la biglia del pari a Fiori.

Ghedjemis 6.5 - E l'unico dei suoi a crederci seriamente ed a mettere in difficoltà i diretti concorrenti.

Raimondo 5.5 - Lasciato a sé, può poco in avanti. Dall'83' Vergani sv

Kvernadze 6 - Cerca di creare occasioni e spazi in avanti, ma non viene supportato a dovere.

Massimiliano Alvini 6 - Il suo Frosinone viene intrappolato nella solita morsa casalinga dei chiavaresi, i quali giocano e ripartono a dovere. Cambia l'atteggiamento nel secondo tempo, con i suoi che iniziano a spingere e dovere, col pari all'ultimo che ne è la dimostrazione.

Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
