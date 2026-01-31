Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Vergara ancora dal 1', la scelta su Kean e Piccoli

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina, match valido per la 23ma giornata di Serie A. Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori per il match del Maradona previsto alle ore 18.

Lato Antonio Conte, gli azzurri devono lasciarsi alle spalle la scottatura dell'eliminazione dalla Champions League e ripartire subito in campionato, per non perdere troppo terreno dalla vetta. Hojlund sarà il riferimento in attacco, con Elmas-Vergara il tandem alle sue spalle e sulla trequarti: premiato il centrocampista 23enne prodotto di casa dopo il gol fantastico segnato al Chelsea e le recenti prestazioni sfoggiate. In difesa Juan Jesus in coppia con Buongiorno, Gutierrez-Spinazzola gli esterni di centrocampo prescelti.

Per quanto riguarda la Fiorentina, il tecnico 53enne lascia in panchina Moise Kean e conferma Piccoli dal primo minuto dopo l'impegno di Coppa Italia. Premiato Comuzzo in difesa, Pongracic al suo fianco, mentre Dodo e Gosens sono intoccabili sulle corsie laterali. Fagioli scelta in cabina di regia, Solomon si riprende la maglia da titolare, con Fabbian-Brescianini a centrocampo insieme a Gudmundsson per svariare dalla trequarti in su.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.